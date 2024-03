Vasco Rossi: Libera e Se Mi Va è il suo regalo per la festa della donna

In un’epoca come la nostra in cui la musica, sempre più liquida e smaterializzata, spesso non è altro che un mero sottofondo ad altre attività, le canzoni di Vasco Rossi sono entrate sottopelle ad almeno due generazioni di fan, che non lo considerano semplicemente una star, ma un impareggiabile portavoce delle loro stesse vite, riflesse come in uno specchio tra le parole dei suoi brani. Vasco ha più volte messo a disposizione la sua creatività anche per alcune artiste femminili, mostrando una capacità non comune di immedesimarsi nei loro sentimenti e nelle loro emozioni più profonde: pensiamo alle splendide E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo, Vuoto a perdere di Noemi e Finalmente iodi Irene Grandi. Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming Libera e Se Mi Va, l' omaggio del rocker di Zocca per la festa della donna, cantata da Denise Faro, vocalist e performer di talento, in grado di cantare indifferentemente in inglese, spagnolo e italiano, che nel 2019 ha aperto gli affollatissimi concerti di Vasco negli stadi. «Denise è fresca, sorridente e simpatica» -dice di lei Vasco che l’ha conosciuta a Los Angeles - «rappresenta perfettamente il tipo di ragazza coraggiosa e decisa a inseguire il proprio sogno a Los Angeles». Vasco è di casa nella Città degli Angeli, dove, insieme agli amici Roberto Casini e di Andrea Righi, è nata l'idea di una canzone scritta dalla parte delle donne, che, proprio per questo, doveva essere cantata da una di loro. Libera e Se Mi Va racconta di come si sente una donna quando è "libera di amare” e di quanto in fondo l’amore stesso, amare ed essere amati, sia la nostra libertá più grande. La canzone è un omaggio alle donne, che devono essere libere di dire no (o di sì) e di essere sempre e comunque rispettate per le loro scelte, senza pressioni sociali. Tra le righe del testo sono evidenti l’ironia e la provocazione rivolta agli uomini, che devono imparare a essere empatici e a mettersi nei panni delle donne, accettando la loro volontà. «Oggi sto vivendo un sogno», ha dichiarato Denise, quasi incredula di cantare un brano che le ha regalato Vasco. «Sono in studio con lui a registrare una canzone che mi rispecchia a pieno, che parla di uno stato d’animo che capisco e provo, lui mi ha capita».