The Police: Synchronicity festeggia i 40 anni con una ristampa (e brani inediti)

I Police, di cui è stato bassista e band leader Sting prima di intraprendere una fortunata carriera solista, sono riusciti ad ammorbidire le asprezze del punk in un inedito rock-reggae, dando vita a capolavori come Outlandos d’amour, Reggatta de blanc e Synchronicity. Quest'ultimo, che pochi mesi fa ha compiuto 40 anni, contiene una delle canzoni più famose del trio inglese, la splendida Every breath you take, primo singolo estratto dall'album, che, oltre a essere la canzone più ascoltata nella storia della radio, con oltre 15 milioni di riproduzioni, è anche uno dei brani più fraintesi nella storia del pop.



In molti pensano che si tratti di una romantica canzone d'amore, tanto da essere usata anche nei matrimoni, mentre in realtà è un brano sullo stalking e sull'ossessione amorosa, come è evidente se si traduce il testo: «Ogni respiro che prenderai, ogni mossa che farai, ogni legame che spezzerai, ogni passo che muoverai, io ti starò guardando». E ancora: «Ogni singolo giorno, ogni parola che pronuncerai, ogni gioco a cui giocherai e ogni notte in cui sarai sveglia, io ti starò guardando». Insomma, la prossima volta che sarete tentati di dedicare Every breath you take alla persona amata, magari verificate prima che non conosca bene l'inglese.

Per celebrare i 40 anni di Synchronicity, pubblicato il 17 giugno del 1983, l'album di maggiore successo della carriera dei Police (oltre 15 milioni di copie vendute, di cui 8,5 milioni solo negli Stati Uniti) tornerà nei negozi digitali e fisici il 26 luglio in una riedizione speciale e ampliata in diversi formati, contenenti brani inediti e memorabilia: Box 6CD, Box 2CD, Box 4LP, Box 2LP colorati, LP Picture. L'edizione più ambita dai collezionisti sarà probabilmente il cofanetto deluxe da 6 CD, contenente l'album originale rimasterizzato, ben 55 brani inediti risalenti alle lunghe sessioni di registrazione, nuove note di copertina, interviste, memorabilia e fotografie mai viste prima. Questa ristampa, realizzata con il coinvolgimento diretto della band, ha richiesto tre anni di lavoro. Il libro di 62 pagine incluso nel Box contiene nuove e approfondite note di copertina scritte dal giornalista musicale Jason Draper, che racconta nei dettagli la nascita del capolavoro dei Police.

Dopo aver sperimentato con le possibilità offerte dallo studio di registrazione nel precedente Ghost In The Machine, Sting decise di mettere da parte effetti e sovraincisioni e dare vita ad un lavoro più minimale. Synchronicity ha vinto 3 Grammy Award nel 1984, (Best Rock Performance, Song of the Year e Best Pop Performance), stampa e critica lo hanno applaudito e la rivista Rolling Stone lo include nella fra i 500 migliori album della storia (#159).

Oltre quarant'anni dopo, tutti i membri della band continuano a portare avanti l'eredità dei Police: il batterista Stewart Copeland ha pubblicato i suoi Police Diaries, ha girato il mondo con i concerti Police Deranged e in autunno si esibirà nel Regno Unito con lo spettacolo Have I Said Too Much?. Il chitarrista Andy Summers ha pubblicato diversi libri fotografici incentrati sull'era dei Police e attualmente è in tournée in USA con lo show Cracked Lens + A Missing String. Sting è attualmente in tour negli Stati Uniti e in Europa, dove suona molte canzoni dei Police, oltre a qualche brano del suo recente album The Bridge, uscito durante la pandemia, che forse, per il suo valore, avrebbe meritato maggiore attenzione da parte del grande pubblico.