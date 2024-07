Cinque cose da sapere sui concerti di Taylor Swift a Milano

Il momento è (quasi) arrivato. Manca davvero poco ai due show di San Siro (13 e 14 luglio), che certificheranno come anche in Italia Taylor Swift abbia un fan base sempre più numerosa e appassionata. Quello a cui assisteranno i fan e le fan italiane è uno spettacolo che dal punto di vista della produzione non ha eguali. Un megashow pensato e studiato nei minimi dettagli. Grandioso e faraonico, come il successo della Swift in ogni angolo del mondo.

Qui di seguito cinque cose da sapere sullo show dell'anno:

1) L'intero repertorio di Taylor Swift è rappresentato in questo show che vede canzoni provenire da dieci dei suoi undici album. Dall'inizio dell'Eras Tour ad oggi la popstar ha suonato decine di canzoni "a sorpresa" non presenti nella scaletta ufficiale. Il tour ha venduto più di 4,3 milioni di biglietti in tutto il mondo, generando oltre 1 miliardo di dollari di incasso.

2) Un inizio con il botto: La Swift si presenta sul palco circondata da ballerini sulle note dell' album Lover e, quando il boato della folla si è leggermente placato, si lancia in uno dei suoi brani più famosi e popolari: Cruel Summer. Pare che le reazioni della folla alla canzone abbiano fatto muovere la scala Richter in alcune città dove si è esibita.

3) Ogni momento dello spettacolo è caratterizzato da una coreografia ad hoc: The Man, una canzone sugli stereotipi di genere , viene eseguita all'interno di un elaborato set di stanze da ufficio e macchine da scrivere. Look What You Made Me Do vede i ballerini intrappolati in scatole di vetro, mentre Blank Space ricorda di Tron Lightcycle Run con biciclette al neon che girano intorno al palco.

4) La stampa inglese, dopo il concerto di Edimburgo, ha scritto che uno dei momenti cult è l'esecuzione di All too well, quando la Swift romane da sola su una piattaforma rialzata per dieci minuti armata solo della sua chitarra. Delirio e lacrime tra il pubblico.

5) Durante il concerto la popstar cambia look e approccio con estrema disinvoltura , trasformandosi da eroina gotica a majorette. Durante i brani tratti dal disco Evermore, la Swift sembra emergere da uno sfondo di alberi spettrali, indossando un mantello nero e un un abito arancione fuoco. Tutt'intorno a lei i ballerini con abiti scuri e palle arancioni luccicanti nelle mani.