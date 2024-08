Gli SF9 celebrano l'amore per il loro fan con Fantasy

In un settore rapido e competitivo come il K-pop, la longevità è rara e i legami genuini con i fan lo sono ancora di più. Eppure, gli SF9, che hanno debuttato nel 2016, hanno raggiunto entrambi con una grazia e un'autenticità che li distinguono dagli altri. Il loro ultimo mini-album, Fantasy, è un squisito omaggio alla loro devota fanbase, "FANTASY," da cui il disco prende il nome.

Pubblicato appena sette mesi dopo il loro tredicesimo mini-album, Sequence, Fantasy è molto più di una semplice raccolta di canzoni. È una lettera d'amore a coloro che li hanno sostenuti attraverso le difficoltà e i trionfi, una testimonianza di un legame che si è solo rafforzato nel tempo. Come ha espresso l'agenzia in un comunicato stampa, "Intitolato con il nome del fan club del gruppo, 'FANTASY,' questo 14° mini-album offrirà un amore speciale per i fan. Gli SF9 intendono conquistare i cuori dei fan con un concetto estivo forte e con una performance unica."

Fantasy cattura l'essenza stessa della relazione degli SF9 con i loro fan — una relazione definita da rispetto reciproco, ammirazione e supporto incondizionato. Attraverso le sue tracce, in particolare il singolo principale "Don't Worry, Be Happy," il gruppo trasmette un messaggio di rassicurazione e ottimismo. La canzone si distingue per il suo tono fresco e leggero, incapsulando perfettamente il tema predominante dell'album di conforto e positività.

La scelta di "Don't Worry, Be Happy" come traccia principale è particolarmente significativa. In un mondo che spesso sembra caotico e incerto, gli SF9 offrono ai loro fan un momento di tregua, un promemoria che, in mezzo a tutto il tumulto, c'è sempre un motivo per sorridere. L'agenzia ha ulteriormente sottolineato questo sentimento affermando che "cattura l'amore sincero dei membri per i loro fan. Attraverso la traccia principale 'Don't Worry, Be Happy' — hanno aggiunto — vedrete l'appeal rinnovato e rinfrescante degli SF9."

Si potrebbe pensare che, dopo quasi un decennio nell'industria K-pop, notoriamente competitiva, gli SF9 si sarebbero ormai adagiati in una comoda routine, pubblicando album e esibendosi sul palco più per abitudine che per passione. Tuttavia, gli SF9 rimangono una piacevole eccezione. Nonostante la loro vasta esperienza, il gruppo continua a porsi obiettivi ambiziosi e a infondere nuova energia in ogni performance, dimostrando che il loro viaggio è tutt'altro che concluso.

Attualmente attivi come unità a cinque membri - Youngbin, Inseong, Jaeyoon, Dawon, Yoo Tae-yang, Hwiyoung e Chani - mentre Dawon e Jaeyoon completano il servizio militare obbligatorio, l'impegno degli SF9 per la loro arte e per i loro fan rimane incrollabile. Ogni membro apporta qualcosa di unico, e insieme creano una sinergia palpabile in ogni nota e in ogni mossa di danza. Questa unità, questo scopo condiviso, è ciò che rende Fantasy un album così coinvolgente. È una celebrazione della resilienza, una testimonianza del potere della connessione e un promemoria che la relazione tra gli SF9 e i loro fan è destinata a durare.

Con Fantasy, gli SF9 hanno ancora una volta dimostrato che non sono solo un gruppo che fa musica — sono artisti che raccontano storie, condividono emozioni e creano esperienze che risuonano profondamente con il loro pubblico. Mentre continuano a navigare nelle correnti in continua evoluzione dell'industria musicale, una cosa rimane certa: la dedizione degli SF9 ai loro fan, ai loro "FANTASY," è più forte che mai.

Per i fan vecchi e nuovi, Fantasy è più di un semplice mini-album; è un invito a unirsi agli SF9 nel prossimo capitolo del loro viaggio, un viaggio segnato da amore, gioia e un sogno condiviso che non mostra segni di affievolirsi.

Panorama.it ha parlato con loro.

Piacere di conoscervi ragazzi. Potete presentarvi ai nostri lettori?



YOUNG BIN : Ciao! Siamo gli SF9, un gruppo maschile che entra nel suo nono anno dal debutto nel 2016. Siamo tornati con il nostro 14° mini album, 'FANTASY', e ci piacerebbe che lo ascoltaste e ci deste il vostro sostegno!

Fantasy. È sia il nome del vostro nuovo mini album che del vostro fandom. Che significato ha questa parola per voi?

IN SEONG : Questo significa tutto per noi. I nostri fan sono la fonte della nostra forza inesauribile, coloro che trasformano le nostre fantasie in realtà. In questo senso, sono più di una semplice parola: sono un’esistenza che sfugge a ogni descrizione.



La title track, "Don't Worry, Be Happy", porta ai fan un messaggio positivo. Cosa sperate che raccolgano da questa canzone??

IN SEONG : Il messaggio è semplice. Come suggerisce il titolo, volevamo ricordarvi di non preoccuparvi e di essere semplicemente felici. È facile a dirsi, ma spesso difficile da fare. Speriamo che questa canzone vi aiuti a riscoprire le semplici gioie che tendiamo a trascurare.

Potete condividere alcuni dettagli sul processo creativo dietro "Fantasy" e su come si differenzia dai vostri album precedenti?

IN SEONG : Prima di tutto, ci siamo concentrati sull’abbracciare completamente i nostri ruoli all'interno del gruppo a cinque membri. Abbiamo infuso una grande quantità di input personali e creatività in ogni aspetto del progetto, dalla musica e dai contenuti alla presentazione complessiva. Le composizioni originali, i testi e le melodie dei membri sono diventati più sofisticati. Abbiamo inoltre abbracciato le tendenze attuali per migliorare i nostri sforzi di pubbliche relazioni.

In che modo ognuno di voi ha contribuito allo sviluppo del concetto e della musica dell'album?

YOUNG BIN : Con l'album intitolato "FANTASY", ci siamo divertiti molto a pensare ai nostri fan. Considerando che è un ritorno estivo, abbiamo mirato a riempirlo di energia vibrante. In cinque abbiamo lavorato duramente per garantire che fosse appagante sia musicalmente che visivamente, creando un'esperienza coinvolgente e dinamica.

IN SEONG : Prima di tutto, data la reputazione degli SF9 per l'esplorazione di vari generi, ci siamo concentrati sul garantire che l'album mantenesse un tono coeso e una raffinatezza vocale. Invece di attenerci a un singolo stile, abbiamo mirato a evocare un'atmosfera vibrante ed estiva. Abbiamo meticolosamente perfezionato ogni dettaglio, dal ritornello agli ad-lib, per garantire un album perfettamente integrato.

YOO TAE YANG : Abbiamo cercato nuovi modi per allinearci con il concetto dell'album aggiungendo un tocco più sensuale.

HWI YOUNG : Tutti i membri si sono concentrati sul perfezionamento delle loro prestazioni e, soprattutto, sul nigliorerci con un esercizio e pratica costante e intensiva.

CHA NI : Mi sono tinto i capelli e ho sviluppato una coreografia per completare il concetto rinfrescante di questo

Qual è stata la parte più piacevole del lavoro sull'album "Fantasy"?

YOO TAE YANG : Mi è piaciuto soprattutto scrivere le nostre canzoni. Mentre dirigevo la registrazione dei vari membri, è stato sia gratificante che divertente.

Come fate a mantenere un equilibrio tra mostrare le vostre singole personalità e creare un suono di gruppo coeso?

HWI YOUNG : Se comprendiamo i nostri ruoli e le nostre responsabilità, non troviamo grandi difficoltà. In effetti, più l'individualità di ogni persona brilla, maggiore è la sinergia quando ci riuniamo come gruppo.

Quali nuovi aspetti degli SF9 possono aspettarsi i fan di vedere in questo album?

CHA NI : Sarebbe meraviglioso se non vedeste l'ora di scoprire la freschezza distintiva di SF9.

Come vi sentite di essere cresciuti come artisti dal vostro debutto, specialmente con l'uscita del vostro 14° mini album?

HWI YOUNG : La risposta su come siamo cresciuti non sembra essere ancora chiara, poiché le attività legate all'album sono ancora in corso. È difficile valutare tutto completamente in questa fase, poiché alcuni aspetti diventeranno più evidenti con il tempo, con il rilascio dell'album e le attività successive. Quello che è certo è che tutti stanno affrontando questo progetto con un impegno e una dedizione sinceri.

Qual è stata l'ispirazione dietro il concetto visivo dell'album e come si integra la musica?

YOO TAE YANG : Abbiamo cercato di creare un palco che trasmettesse immediatamente una sensazione di freschezza. Poiché questo è il nostro primo comeback estivo e ci stiamo esibendo come gruppo di cinque membri, ho sentito che fosse essenziale avere una direzione chiara. La composizione è semplice, assicurando che sia sia divertente che accessibile per tutti.

Come mantenete motivati e il livello di energia durante il rigoroso processo di produzione e promozione dell'album?

YOO TAE YANG : Credo che sia raggiungibile perché ci sforziamo di essere artisti che continuano a evolversi ed esplorare nuovi orizzonti. Soprattutto, vogliamo ricambiare i nostri fan per il loro appassionato supporto e amore.

Quale messaggio o sentimento volete trasmettere ai vostri fan attraverso l'album "Fantasy"?

CHA NI : Vogliamo che tutti sperimentino la felicità, indipendentemente dalle circostanze.

Parlando dei vostri fan, se poteste passare una giornata con i Fantasy, cosa vorreste fare con loro?

HWI YOUNG : Vogliamo mettere in scena una performance.

Possiamo sperare di vedervi presto dal vivo in tutto il mondo?

YOUNG BIN : Anche noi ne siamo entusiasti e non vediamo l'ora di vedere i tanti grandi momenti a venire.

Se ognuno di voi dovesse descriversi in una parola, quale sarebbe?

YOUNG BIN : Mi vedo come una roccia, ferma e inflessibile.

IN SEONG : Mi considero infinito, con un potenziale sconfinato ancora da scoprire. Il mio obiettivo è esprimermi attraverso possibilità illimitate.

YOO TAE YANG : Mi vedo come un'incarnazione della passione.

HWI YOUNG : Mi vedo come un'onda.

CHA NI : Mi vedo come una persona stabile.

Chi sono gli SF9 oggi?

YOUNG BIN : Gli SF9 sono entusiasti di rivelare ‘FANTASY’ in senso letterale. Con questo album, nel nostro ritorno, sentiamo un legame profondo con voi grazie alla passione che condividiamo.