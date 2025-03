Un mese dopo Sanremo occupa ancora la Top 10 dei singoli

Quando Elio dichiara che la musica di oggi non esiste, viene da pensare che si tratti di un'opinione condivisibile ma un po' estrema. Poi, però, basta dare un'occhiata alla classifica dei singoli un mese dopo la fine del Festival e il dubbio che Elio abbia esagerato svanisce.

Trenta giorni dopo la fine del Festival dieci canzoni di Sanremo occupano stabilmente la Top 10 della classifica italiana dei singoli. Un record. Incredibile ma vero. Incredibile anche perché sembra impossibile che con le milioni di opzioni che offrono le piattaforme streaming tutta l'Italia clicchi incessantemente su quella manciata di brani che proprio epocali non sono, per usare un eufemismo.

Come se la settimana del Festival non fosse mai finita, milioni di ascoltatori (in buona parte giovani e giovanissimi) sono ancora nel loop dell'Ariston. In testa, come prevedibile, c'è Olly con Balorda Nostalgia che imperversa in ogni dove, seguito da Giorgia (almeno questa è una buona notizia), esclusa dal podio, ma sommersa dall'affetto della gente, al terzo Achille Lauro "alla Venditti" con Incoscienti Giovani, seguito da Battito di Fedez e dai Cuoricini ultra pop dei Coma_Cose.

Soltanto sesto Lucio Corsi, uno che ha idee e originalità e che rappresenterà l'Italia all'Eurovision (un'altra buona notizia) dopo il forfait di Olly. Settima Rose Villain, seguita da Shablo, The Kolors e Bresh.

È la legge dei numeri, dei grandi numeri, ma davanti a questa Top Ten fotografia della musica italiana di successo in questo tempo, viene in mente una riflessione di Franco Battiato, rivolta a chi gli chiedeva perché non avesse mai partecipato al Festival di Sanremo:

"Non è che io sia contro la gara, ma bisognerebbe vederli in faccia quelli che poi votano. Potrei essere d’accordo se il discorso fosse: scegliamo i dieci più importanti giornalisti italiani e loro votano ma sapere che c’è gente che magari non ha mai ascoltato dischi o che magari non ne ha mai comprati che si permette di votare, allora no…”.