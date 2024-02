RTL 102.5 presenta '70-80-'90 all'ora by Massimo Alberti

Alzate il volume. Ballate. Cantate. Il divertimento, ogni venerdì, è assicurato dalle 18 alle 19 in radiovisione su RTL102.5 con Massimo Alberti alla consolle. La prima radio d'Italia, ascoltata da oltre 6 milioni di italiani, vi farà sognare con una playlist scelta e mixata dal dj Massimo Alberti.



Un modo decisamente diverso per salutare l'arrivo del weekend nell'orario di punta quando milioni e milioni di italiani sono in auto in viaggio, scappando dalle città. Oppure sono a casa davanti alla tv: in quel caso la radiovisione vi terrà compagnia.





Per un'ora suoneranno i grandi successi intramontabili che hanno rappresentato la colonna sonora di intere generazioni. Qualche nome e titolo? Kool&Gang, Ricchi e poveri, Michael Jackson, State of Nation e tanti altri ancora. La lista è davvero lunga e cambierà di settimana in settimana. Quindi dovete assolutamente ascoltare RTL 102.5 anche di venerdì.

"Un nuovo appuntamento settimanale per gli ascoltatori della prima radiovisione d'Italia, che avranno l'opportunità di rivivere le emozioni e le atmosfere delle epoche passate attraverso le hit che hanno fatto la storia della musica, mixate da Massimo Alberti", dice Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo Rtl102.5.

Massimo Alberti, storico dj della prima radio d'Italia, è carico a molla. Non ha mai lasciato i suoi amati dischi, non ha mai messo nel cassetto le cuffie. E dopo un breve periodo lontano da RTL102.5 ha deciso di tornare a casa. "Sarà un modo unico per dare il benvenuto al weekend, accompagnando gli italiani in viaggio e non solo", afferma Massimo Alberti. "Un'ora di musica non stop, con una carrellata di successi che si susseguono ininterrottamente, uno dopo l’altro. Una volta sintonizzati, non riuscirete più a staccarvi dalla radio. Credetemi", continua.





Come e dove seguire "‘70 ‘80 ‘90 all’ora"? E' semplicissimo. Basta sintonizzarsi anche di venerdì su RTL 102.5, dalle 18:00 alle 19:00 e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky. Ma anche in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. L'atmosfera è quella della discoteca, che il dj Massimo Alberti conosce bene. A 18 anni ha mosso i primi passi al Capriccio, la storica discoteca di Arcene di Lorenzo Suraci. Lì, tanti anni fa, è iniziata la favola che si chiama RTL 102.5: la radio per antonomasia, la prima radio d'Italia con oltre 6 milioni di ascoltatori ogni giorno. Sempre, rigorosamente, in diretta. Senza sosta.