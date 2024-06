Rino Gaetano: 50 anni fa usciva Ingresso libero, il primo colpo di genio

Ci sono capolavori che non vengono compresi del tutto quando vedono la luce. È successo a Ingresso Libero, il primo straordinario album di Rino Gaetano, uscito nel 1974. Un disco fondamentale nella storia della musica italiana scritto nel mezzo del caos degli anni Settanta con i loro risvolti "di piombo". Tempi incerti che Gaetano affrontò a modo suo con ironia e leggerezza facendo leva su una genialità unica nel contesto musicale di quel periodo.

Le canzoni di Ingresso libero sono figlie del loro tempo ma anche incredibilmente innovative, un'anticipazione di quello che Gaetano avrebbe poi sviluppato negli anni successivi. La passione per la sua terra, il tono ironico e scanzonato, l'impegno, il gusto del surreale, l'amore e gli echi di De André e Dylan: basta citare pezzi cult come Tu, forse non essenzialmente tu, A Khatmandu, Ad 4000 D.C. e L'operaio della Fiat "la 1100".

A cinque decenni dall'uscita il disco è ora disponibile in vinile 180 grammi Black Remastered in 192 Khz con copertina originale apribile, un breve racconto scritto da Rino Gaetano e i testi delle canzoni, e anche in edizione limitata numerata con due fotografie inedite. Oltre all'album esce il 45 giri trasparente del singolo “Tu, forse non essenzialmente tu / I tuoi occhi sono pieni di sale”. Le copie originali del 1974 sono andate distrutte e questo rende particolarmente appetibile per i fan la nuova pubblicazione.

Come ogni anno, il 2 giugno si celebra il Rino Gaetano Day, nel giorno in cui ricorre il quarantatreesimo anniversario della sua scomparsa.

L’evento prenderà il via alle ore 18 con Cosmonauti Borghesi, Elisa Benetti e Milano84. A seguire, una selezione di brani ascoltati da Rino, scelti da Alessandro Gaetano tra gli oltre 500 vinili della personale collezione dell’artista.

Alle ore 21 avrà inizio la serata, presentata da Stella Falchi e Gabriele Abis di Casa Abis, con il concerto della Rino Gaetano Band e i tanti ospiti che hanno raccolto l’eredità musicale di Rino, tra cui il suo amico e collega Arturo Stàlteri, Amaury Cambuzat degli Ulan Bator, Artù (che eseguirà il brano inedito di Rino “Ti voglio” completato dallo stesso Artù nel 2018), Elettrica Essenza (giovanissima vincitrice del contest Humanity Music Festival per l’edizione 2024 dedicata a Rino Gaetano), Giorgio Bartolelli, Galeffi, Lara Dei.