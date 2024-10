Riki, il Principe del Pop, torna con "Quanto sei bella"

Con la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzo, meglio conosciuto come Riki, è stato incoronato come il principe del pop italiano. La sua canzone di presentazione, Sei Mia, ha subito conquistato il pubblico, segnando l'inizio di una carriera folgorante che lo ha portato a diventare uno degli artisti più venduti del 2017. Ora, a due anni dall'ultima release, Riki torna sulle scene musicali con il singolo Quanto sei bella, pubblicato il 18 ottobre 2024, sotto etichetta Columbia/Sony Music.

Questo singolo segna un importante ritorno per l'artista, che si presenta al pubblico in una veste più matura e consapevole, con uno stile che fonde musica, design e arte visiva in un progetto completo. Non è solo un ritorno discografico, ma una riscoperta di sé, un processo creativo che lo ha portato a ridefinire il suo percorso artistico con un'immagine più autentica e sincera.

Classe 1992, Riki è diventato una delle figure più rilevanti nel panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione ad Amici, dove si è affermato come uno degli artisti di punta del talent show. Il suo album di debutto, Perdo le parole, è stato certificato triplo disco di platino ed è risultato l'album più venduto del primo semestre del 2017. Questo successo ha poi trovato eco internazionale, portando l'artista ad esibirsi davanti a migliaia di fan a Buenos Aires e in Messico.

Con il suo nuovo singolo Quanto sei bella, Riki anticipa l'uscita del suo quarto album, CASABASE, previsto per la primavera del 2025. Questo lavoro segna un ritorno alla lavorazione classica della musica, lontano dalle tendenze di produzione rapida che caratterizzano il mercato musicale contemporaneo. Quanto sei bella è una canzone che prende forma da una cura del dettaglio ormai rara, con la scelta di sonorità analogiche, archi e persino un coro gospel, riportando l'attenzione sull'emozione e la profondità musicale.

La carriera di Riki è sempre stata segnata da una grande attenzione alla qualità, e questo nuovo singolo conferma la sua intenzione di portare avanti un progetto che mette al centro l'arte, l'autenticità e il rispetto per la musica. Sei Mia lo aveva consacrato come il principe del pop italiano, ma ora, con Quanto sei bella, dimostra di aver raggiunto una nuova maturità artistica, capace di conquistare non solo con il talento, ma anche con un’evoluzione personale che lo rende un artista completo e sempre più vicino alla sua vera essenza.