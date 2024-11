Radio Zeta torna ad Amici: cosa è successo nella puntata del daytime

Amici e Radio Zeta, un sodalizio che torna a regalare grandi emozioni agli amanti della musica. Nella puntata del daytime dedicata alla gara degli inediti, Radio Zeta è tornata in collegamento per valutare le esibizioni dei giovani artisti emergenti. In questa occasione, ospite della trasmissione è stato Luigi Provenzani, coordinatore di Radio Zeta e voce della fascia mattutina in onda dalle 9 alle 11. È stato proprio lui a dover giudicare i talenti in gara, alcuni dei quali stanno già facendo parlare di sé.

Otto gli artisti che si sono esibiti:

Diego (Lazzari)

Chiamamifaro (Angelica Gori)

Ilan (Muccino)

Luk3 (Luca Pasquariello)

Nicolò (Filippucci)

Senza Cri (Cristiana Carella)

Trigno (Pietro)

Vybes (Gabriel)

Tra loro ha brillato Chiamamifaro, il progetto musicale di Angelica Gori, già protagonista su palchi prestigiosi come quello dell’Arena di Verona per il Radio Zeta Future Hits Live. Grazie al supporto di Radio Zeta, questi giovani talenti hanno la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio, cogliendo l’opportunità di crescere e scalare le vette delle classifiche.