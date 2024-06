Ecco «Diluvio in testa», il nuovo singolo di Niclo

L'oscurità può diventare una risorsa narrativa soprattutto quando si lascia campo libero all'istinto. E' questa la cifra stilistica di Niclo, cantautore salentino al suo secondo singolo dopo il debutto con "Sognavo tanto", uscito in autunno.

Il follow up musicale "Diluvio in testa" dimostra quanto la purezza in musica ripaghi. Niclo scrive e canta per dare un sottofondo di significato al suo dolore; una sofferenza che non è fine a se stessa anzi, è iniettata di speranza perché dentro le canzoni di Niclo ci sono i sogni, quelli che ti fanno scrivere i pensieri sul cielo ed esprimere la tempesta interiore che è dentro ognuno di noi.L'artista di Copertino scrive per il piacere di scrivere senza prefiggersi altro scopo che non fosse quello di scrivere.Con "Diluvio in testa", produzione creativa di Squarta & Gabbo e ritornello catchy, Niclo è pronto al grande salto, ma il talento non può portare lontano senza determinazione e l'artista non è facile preda di un tempo che cambia veloce. Generatore di emozioni, il 19enne Niclo ha la capacità di liberare dalle catene i sentimenti di chi lo ascolta, perché per lui la musica è un flusso di note che riempie l'anima. Il singolo è accompagnato da un videoclip per la regia di Giulio Donato e vede la partecipazione dell'attrice Greta Gasbarri vincitrice del nastro d’argento per il film “Mia” di Ivano De Matteo.

Così l'artista racconta la canzone:“Diluvio In Testa” è il mio nuovo singolo, con questo brano racconto la storia di un ragazzo che è consapevole di vivere una relazione tossica, che lo sta distruggendo interiormente e non gli sta facendo vivere quei bei momenti che ha sognato in passato.