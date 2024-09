Addio a Tito Jackson il fratello di Michael, membro dei Jackson 5

Aveva 70 anni Tito Jackson, fratello di Michael Jackson ed eradiventato una star con leggendari Jackson 5. Nei giorni scorsi si era esibito con i fratelli Jackie e Marlon in Europa. Ad annunciare la sua scomparsa i figli, TJ, Taj e Taryll su Instagram. "È con il cuore trafitto che annunciamo che il nostro amato padre, il membro della Rock & Roll Hall of Fame Tito Jackson non è più con noi. Siamo scioccati, rattristati e affranti. Nostro padre era un uomo incredibile che si prendeva cura di tutti".

I Jackson 5 sono storia della musica americana degli anni 60, 70 e 80. Una storia leggendaria quella dei cinque fratelli Jackson che, giovanissimi, hanno letteralmente sbancato le classifiche piazzando quattro singoli al primo posto della classifica americana. Un'impresa che non era mai riuscita a nessuna band prima di loro. In tutto nella loro carriera hanno venduto oltre cento milioni di dischi, portato 9 canzoni al primo posto delle chart americane e 14 singoli nella Top Ten. Nel 1997 sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall Of Fame e il loro nome è presente sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. I Jackson 5 erano composti da Tito, Jackie, Michael, Jermaine e Marlon.

Nel 2003 Tito Jackson ha iniziato una carriera da solista esibendosi come musicista blues nei club con la sua band Nel 2016 ha ottenuto il suo primo successo commerciale da solista nella classifica di Billboard con il singolo “Get It Baby”, insieme a Big Daddy Kane, tratto dall'album Tito Time. A marzo 2023, Jackson ha pubblicato una nuova canzone, Attitude, con l'artista brasiliana Natalia Damini.