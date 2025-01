È morta Marianne Faithfull, voce della Swinging London

È morta a 78 anni Marianne Faithfull, cantante e attrice, icona della swinging London negli anni Sessanta insieme a Mick Jagger con cui ha avuto una relazione dal 1966 al 1970. Il suo primo brano di successo è stato As Tears Go By, scritto da Jagger, Keith Richards e Andrew Loog Oldham.

Nata a Hampstead, in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera nel 1964 dopo aver partecipato ad una festa dei Rolling Stones, dove venne notata da Oldham, manager e produttore della band di Mick Jagger. Il suo album di debutto Marianne Faithfull uscito nel 1965 ebbe un grande successo.

Contemporaneamente alla carriera di cantante Faithfull inizio quella di attrice in I'll Never Forget What's is name (1967), The Girl on a Motorcycle (1968) e Hamlet (1969). Negli anni Settanta problemi di salute e la dipendenza da droghe frenarono la sua ascesa.

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali, la Faithfull ritrovò la popolarità perduta con l'album Broken English, acclamato dalla critica e grazie al quale ottenne una nomination ai Grammy Award per la migliore performance vocale rock femminile.

Tra i suoi brani più noti, Sister Morphine, storico pezzo dei Rolling Stones a cui ha contribuito in veste di autrice. Quando Roger Waters radunò un cast stellare di musicisti per rappresentare The Wall dal vivo a Berlino nel luglio del 1990, la Faithfull interpretò la parte della madre iperprotettiva di Pink, il personaggio chiave del film omonimo. La sua carriera musicale riprese slancio all'inizio degli anni Novanta con l'album dal vivo Blazing Away, che vede la Faithfull reinterpretare le canzoni che hanno caratterizzato la sua carriera.. Blazing Away è stato registrato nella Cattedrale di St. Ann a Brooklyn.

Tra i suoi ultimi lavori quelli più apprezzati da critica e pubblico sono stati Kissin Time, pubblicato nel 2002, con la collaborazione dei Blur, di Beck, Billy Corgan, Jarvis Cocker e Dave Stewart. Nel 2005 ha pubblicato Before the Poison con PJ Harvey, Nick Cave, Damon Albarn e Jon Brion.