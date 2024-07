Lenny Kravitz: le canzoni che suonerà in Italia

Chi lo ha già visto in concerto sa benissimo che tra gli album e i live di Kravitz c'è un'enorme differenza. Fondamentalmente perché sul palco il rocker si diverte a rileggere la sua musica colorandola di altre tonalità e sfumature rispetto alle versioni in studio. Il risultato è una miscela esplosiva di rock, funk e soul che rende ogni show differente dall'altro.

Qui sotto trovate la scaletta che ha caratterizzato le esibizioni degli ultimi giorni, ma considerata la versatilità live di Lenny e il repertorio ricco di brani popolari, appare piuttosto probabile che durante i live italiani la setlist possa subire qualche cambiamento.

Are you gonna go my way

Minister of rock and roll

TK421

I'm a believer

I belong to you

Stillness of heart

Believe

Fear

Paralyzed

The Chamber

It ain't over 'til it's over

Again

Always on the run

American woman

Fly Away

Human

Let love rule

* in alcune date sono state eseguite anche Low e Beyond the 7th sky