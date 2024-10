Il lato oscuro di Lady Gaga nel nuovo singolo Disease

Un vecchio televisore in bianco e nero e il testo della canzone che scorre sullo schermo. Si presenta così il lyric video che accompagna il nuovo singolo di Lady Gaga, Disease che già dal primo ascolto rivela la sua natura di brano electro pop a tinte dark tra beat EDM, chitarre "sporche" e linee melodiche intricate.

"I could play the doctor, I can cure your disease/ If you were a sinner, I could make you believe" canta. in quello che è uno dei pezzi migliori della sua più recente produzione, che si riconnette allo stile e alle atmosfere dei primi dischi.

Disease è stata scritta da Gaga assieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky, prodotta da Lady Gaga e Andrew Watt e farà parte del nuovo album pop in uscita il prossimo febbraio. La popstar recita anche in Joker: Folie à Deux di Todd Phillips accanto a Joaquin Phoenix. Oltre a realizzare la colonna sonora ufficiale del film, Lady Gaga ha pubblicato anche Harlequin, l’album ispirato al personaggio di Harley Quinn che interpreta nel film.

Lady Gaga continua a dominare le classifiche mondiali con il singolo Die with a Smile insieme a Bruno Mars. Ad oggi è la canzone rimasta più a lungo al primo posto della classifica Spotify, a livello globale, nel 2024. Il brano è inoltre da otto settimane al primo posto della classifica dei singoli Billboard Global 200. In totale, Die with a smile ha superato il miliardo di stream.