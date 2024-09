La Fender Stratocaster di Jimi Hendrix è la chitarra più iconica di sempre

Il magazine americano Billboard ha da poco redatto una classifica delle migliori e più iconiche chitarre della storia della musica. Una Top 100 dedicata agli strumenti, che include le sei corde di leggende della musica come B.B. King, Edward Van Halen, Mark Knopfler e Jimmy Page. Chitarre passate alla loro storia per il loro sound unico e inimitabile.

Al primo posto della classifica ce n'è una che è diventato un pezzo unico, ovvero la Fender Stratocaster 1965 "Monterey", diventata leggendaria in seguito alla performance di Jimi Hendrix sul palco del Monterey Pop Festival nel 1967, un'esibizione consegnata per sempre alla storia della musica contemporanea.

Nel terzo giorno del grande raduno all'insegna del flower power si esibisce Jimi Hendrix, chitarrista geniale ancora poco conosciuto che ha da poco pubblicato il primo album insieme agli Experience. A volerlo a tutti i costi nel bill del festival è Paul McCartney. Lo introduce sul palco Brian Jones dei Rolling Stones: “Jimi è il chitarrista più eccitante che abbia mai ascoltato”.

Da quel momento in poi Hendrix e la sua band diventano brano dopo brano il simbolo di una nuova e devastante energia rock. La scaletta è fenomenale: Killing Floor, Hey Joe, Foxy Lady, Can you see me, The Wind Cries Mary e Purple Haze, tra le altre. A chiudere una selvaggia versione di Wild Thing in cui Hendrix dà letteralmente fuoco alla sua Fender inginocchiato sul palco, agitando mani e braccia come uno sciamano. Da quel momento il rock and roll non sarà più lo stesso...