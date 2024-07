Le visioni di Jimi Hendrix in 38 canzoni inedite e un docufilm sugli Electric Lady Studios

Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision è un cofanetto deluxe con 39 tracce (38 inedite) registrate dalla JIMI HENDRIX EXPERIENCE (con Billy Cox al basso, Mitch Mitchell alla batteria) agli Electric Lady Studios tra giugno e agosto del 1970, poco prima della morte prematura di Hendrix il mese successivo. Il cofanetto, che verrà pubblicato il 13 settembre, include un booklet con foto inedite, bozze di canzoni scritte a mano da Hendrix e note di copertina dettagliate.



In occasione dell'uscita, la città di New York, l'8 agosto, cambierà temporaneamente nome alla porzione di strada tra West 8th Street tra la 6th Street e MacDougal Street ribattezzandola JIMI HENDRIX WAY. Questa è la zona in cui è stato costruito e dove si trova ancora oggi l'Electric Lady Studios.

(Sony)

Nel box set anche un Blu-ray con 20 nuovi mix in surround sound 5.1 dell'intero album First Rays Of The New Rising Sun più 3 tracce bonus (Valleys Of Neptune,Pali Gap e Lover Man).

Il Blu-ray contiene anche il documentario Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision, che racconta la creazione dello studio di registrazione, nato dalle ceneri di un nightclub di Manhattan per diventare una sala di incisione, la sala d'incisione dove il chitarrista ha registrato gran parte della sua musica. Agli Electric Studios hanno inciso i loro capolavori decine di grandi artisti tra cui John Lennon, i Clash, AC/DC, Chic, David Bowie e Stevie Wonder.

«Mio fratello era mosso dal desiderio di costruire una base operativa dove poter registrare tutto ciò che sentiva» racconta la sorella Jamie Hendrix. «Nonostante la sua vita sia stata interrotta prematuramente, molti altri artisti talentuosi continuano a esprimersi all'interno di quelle magiche mura al 52 di West 8th Street».