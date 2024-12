Gianni Morandi festeggia 80 anni con “L’attrazione”

«Per questo compleanno così importante ho ricevuto un grandissimo regalo da parte di tanti amici e colleghi. Hanno voluto ricantare con me due delle mie canzoni più popolari, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e Banane e lampone. Ringrazio tutti loro perché mi hanno reso veramente felice». Parola di Gianni Morandi, l’eterno ragazzo di Monghidoro, che oggi taglia il traguardo degli 80 anni, sempre vissuti a cento all’ora (anche grazie alla sua passione per la corsa), annunciando l’uscita della sua ultima fatica discografica, L’attrazione, che sarà disponibile nei negozi fisici e digitali da venerdì 13 dicembre. Una maxiraccolta con 17 brani, con l’aggiunta di due rivisitazioni inedite e corali di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e Banane e lampone, che permettono all’ascoltatore di apprezzare tutti i suoi successi e l’evoluzione musicale di Morandi, icona della musica, della televisione e dello spettacolo italiano, in grado di vendere oltre 50 milioni di dischi in carriera. Dalle melodie senza tempo di Vita, Scende la pioggia, In ginocchio da te, Se perdo anche te, Andavo a Cento All’Ora, Un mondo d’amore, Occhi di ragazza, La Fisarmonica, Grazie perché, Canzoni stonate e Uno su mille, fino alle più recenti collaborazioni con Jovanotti in Evviva!, Apri tutte le porte e L’attrazione, ogni canzone racconta una storia di passione, amore e vita vissuta, con la sua inconfondibile capacità di emozionare gli ascoltatori senza mai perdere la freschezza e l’autenticità che rendono Gianni Morandi un artista unico nel suo genere e amatissimo da tre generazioni. Il progetto discografico è stato lanciato un mese fa dalla title track L’attrazione, scritta e composta dall’amico e compagno di avventure Lorenzo Jovanotti e prodotto da Canova. Il brano canta l’amore senza distanze che trascende i confini fisici e temporali, “più grande dell’oceano mare / più piccolo di un elettrone”, e la forza invisibile che unisce chi si vuole bene.

L’Attrazione porta avanti e rafforza il sodalizio artistico tra Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti iniziato con il brano L’allegria e proseguito con Apri tutte le porte, La Ola, Evviva! e Anna della porta accanto. Il video della canzone, già disponibile su Youtube, è ambientato nella prestigiosa sede centrale di ALTEC (Aerospace Logistics Technology Engeneering Company), l’agenzia di base a Torino che si occupa di sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria. Oltre alla godibile Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte con Sangiovanni, il disco contiene anche una sorprendente versione corale di C’era un ragazzo che come me con ospiti Alessandra Amoroso, ARIETE, Bresh, Gaia, Gigi D’Alessio, J-AX, Jovanotti, Marco Morandi, NASKA, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro, oltre a un adattamento uptempo di Banane e lampone con la voce di Annalisa. In ogni tappa della sua lunga e fortunata carriera, Gianni Morandi ha saputo ispirare nel pubblico un grande affetto, come se fosse uno di famiglia, al punto che le sue canzoni, il suo sorriso contagioso e la sua immagine da eterno ragazzo sono ormai parte della cultura nazionale. Dietro questo volto così familiare, però, è racchiusa tutta una storia di idee, fatica, sacrifici, tenacia e forti passioni, di dolorose cadute e di spettacolari rinascite.

Nato l’11 dicembre 1944 a Monghidoro, comune dell'Appennino bolognese, da una famiglia di umili origini (padre calzolaio e mamma casalinga), Gianni Morandi ha attraverso sessant’anni di storia italiana: dall’infanzia vissuta tra le difficoltà e gli entusiasmi del dopoguerra ai precoci trionfi musicali negli anni ’60, dalla sofferta crisi degli anni ’70 all’incontro con Mogol, che lo porta a una nuova maturità artistica. Il nome di Morandi è legato a filo doppio al Festival di Sanremo, a cui ha partecipato come concorrente sette volte (l’ultima nel 2022 con l’inno motivazionale Apri tutte le porte), vincendolo nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con l’indimenticabile Si può dare di più e conducendolo per tre edizioni, nel 2011, 2012 e 2023, quest'ultima insieme ad Amadeus. Morandi è sempre stato un uomo capace di grandi sogni e passioni tenaci, sempre aperto a nuove sfide, come quando, nel 1997, inizia a correre e finisce per partecipare alla mitica maratona di New York, la laurea magistrale del runner. La passione per la corsa, immortalata in tanti scatti e diventata un’abitudine quasi quotidiana, diventa metafora della sua intera esistenza, della sua voglia inesauribile "di fare ogni volta un po' meglio, per sentire che il cammino è ancora ricco di sorprese, di limiti superati e di altri che si possono superare".