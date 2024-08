Gene Simmons Band: tutto quel che c'è da sapere sullo show che arriva in Italia

È uno spettacolo molto particolare quello che il bassista e cofondatore dei Kiss sta portando in giro per l'Europa nelle ultime settimane. Accompagnato dal suo gruppo, due chitarristi e un batterista nel segno dell'heavy rock, Gene Simmons ha strutturato il concerto come un vero personal show, tra vecchi classici dei Kiss, brani inediti, cover e dialoghi con il pubblico. L'effetto finale e quello di un one man show da parte di un'icona del rock che a 75 anni fa un po' quello che vuole come vuole. E si diverte pure a coinvolgere il pubblico invitando sul palco alcuni fan per intonare con lui i classici della band in maschera.

Da Shout it out loud a I love it loud e Rock and Roll all Nite. Nella scaletta c'è anche anche la versione originale di House of pain, una canzone dei primi Van Halen contenuta nel demotape della band prodotto da Simmons nel 1977. Un gran pezzo, come Are You Ready, un altro inedito ripescato dall'infinita serie di canzoni che Simmons ha composto e che non sono mai state incise su un album dei Kiss.

Alla sua carriera solista, e in particolare all'album Asshole, appartiene Weapons of mass destruction, un torrido pezzo heavy metal dal sound devastante.

Non è sempre identica la setlist dei concerti europei della Gene Simmons Band. Tra i classici dei Kiss spesso compare Charisma, uno dei pezzi forti dell'album di I Was Made for Lovin' You, Dynasty, uscito nel 1979. E poi, ancora, Cold Gin, Watchin' You e ParasiteÈ anche uno show on demand quello di Simmons che esegue spezzoni di brani dei Kiss o di altri artisti richiesti a gran voce dal pubblico: da Goin' Blind a Nothing to lose, passando per She, All the way, Love her all I can e persino La bamba. A Utrecht, in Olanda, hanno trovato spazio anche Radar Love dei Golden Earring e Sunshine of your love dei Cream.

Sempre presente invece l'omaggio ai Motorhead con Ace of spades.

A chiudere la canzone simbolo dei Kiss, uno degli inni rock più famosi del mondo: Rock and Roll All Nite con tanto di fan giovani e meno giovani in scena. Due ore di puro divertimento per gli hardcore fan dei Kiss, tra gag, heavy rock e grandi classici.