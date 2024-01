Miley Cyrus, Flowers: un anno da hit mondiale

In un'era di canzoni usa e getta è difficile che un singolo mantenga inalterato il suo successo ed il suo appeal nell'arco di un anno, un tempo infinito per il tipo di fruizione attuale della musica, soprattutto da parte dei più giovani

Flowers di Miley Cyrus, uscita esattamente un anno fa, sembra essere un'eccezione: il brano è infatti ancora adesso molto cliccato sulle piattaforme streaming e continua ad essere in rotazione nelle radio. Il pezzo fa parte dell'ottavo album della cantante, Endless Summer Vacation, ed è stata scritto in collaborazione con Gregory Aldae Hein e Michael Pollack, mentre Kid Harpoon e Tyler Johnson si sono occupati della produzione.

Dal punto di vista stilistico è un'efficace canzone pop con qualche accenno di rock ed una base ritmica funk. In origine, il brano era una ballad con la sola voce della Cyrus accompagnata dal piano Rhodes suonato da Pollack. La trasformazione in un pezzo uptempo si è rivelata decisiva per il successo su scala mondiale.

Il ritornello della canzone è un evidente riferimento alle parole di When I Was Your Man di Bruno Mars. Molti hanno interpretato le strofe della hit di Miley come una frecciatina all'ex marito della Cyrus, Liam Hemsworth. Flowers è stata pubblicata il giorno del compleanno di Hemsworth e nel testo c'è un riferimento alla loro casa di Malibu, in California, distrutta da un incendio nel novembre del 2018.

Negli Stati Uniti, il singolo ha debuttato al primo posto e ha trascorso otto settimane non consecutive in vetta alla Billboard Hot 100. Nel mondo la canzone ha conquistato il numero uno in 37 Paesi. Flowers ha poi battuto una serie di record sulle piattaforme streaming: nella storia di Spotify è stata il brano che impiegato meno tempo (112 giorni) per superare il miliardo di ascolti. Non solo: ha ricevuto tre nomination nelle categorie Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Solo Performance ai Grammy Awards 2024 che si terranno il prossimo 4 febbraio.