Nuove stelle K-pop: gli EVNNE

Gli EVNNE sono una nuova realtà nel frenetico panorama dell'industria K-Pop. Il loro primo mini-album si intitola "Target: ME". Questo boy group di sette membri, gestito dalla Jellyfish Entertainment, ha fatto irruzione sulla scena con un mix di fascino contrastante che li distingue dalla concorrenza. Con i loro diversi talenti e la loro musica accattivante, gli EVNNE puntano a diventare il "target" di molti fan del K-pop nel mondo.

"Target: ME" è un viaggio di sei tracce attraverso le molteplici sfaccettature degli EVNNE e ogni canzone del mini-album offre uno sguardo unico sulla versatilità del gruppo. La title track, "TROUBLE", apre la scena con la sua passione selvaggia, esprimendo il desiderio del gruppo di scuotere il mondo e di lasciare un'impronta duratura nell'industria del K-Pop.

Gli EVNNE sono un gruppo con una storia profondamente radicata nella scena K-Pop. I suoi membri, ovvero KEITA, PARK HANBIN, LEE JEONGHYEON, YOO SEUNGEON, JI YUNSEO, MUN JUNGHYUN e PARK JIHOO, sono stati tutti riconosciuti per il loro talento attraverso vari music survival show. In particolare, hanno ottenuto un notevole riconoscimento grazie alla loro partecipazione a BOYS PLANET di Mnet, uno dei programmi di survival K-Pop più popolari.

Il nome del gruppo, EVNNE, è l'acronimo di "Evening's Newest Étoiles", e incarna la loro aspirazione a brillare più di chiunque altro. Con il loro mini-album di debutto, gli EVNNE sono partiti in modo promettente, mettendo in mostra la loro vasta gamma di talenti e lasciando i fan desiderosi di vedere cosa riserverà il futuro a questa entusiasmante novità dell'universo K-Pop.



Panorama.it ha parlato con loro.





Piacere di conoscervi, ragazzi, potete presentarvi ai nostri lettori?



EVNNE : Ciao, siamo gli EVNNE!

KEITA : Ciao, sono il Leader KEITA, il fratello tuttofare e leader degli EVNNE!

PARK HANBIN : Ciao, sono PARK HANBIN, responsabile della danza, della voce e leader della coreografia degli EVNNE!

LEE JEONGHYEON : Ciao, sono LEE JEONGHYEON, rapper degli EVNNE! Vi prego di attendere con ansia le nostre esibizioni!

YOO SEUNGEON : Ciao, sono YOO SEUNGEON degli EVNNE, responsabile della voce e dell'energia!

JI YUNSEO : Ciao, sono JI YUNSEO, il collegamento tra tutti i membri e mi occupo della voce e della danza per gli EVNNE.

MUN JUNGHYUN : Ciao, sono MUN JUNGHYUN, il ballerino più sexy degli EVNNE.

PARK JIHOO : Ciao, sono PARK JIHOO, la macchina da ballo e il membro più giovane degli EVNNE!

EVNNE, letto come EVEN, qual è stata la vostra prima reazione quando il vostro nome è diventato ufficiale?



LEE JEONGHYEON : Ho sempre pensato che il nome in sé sia bellissimo e che il significato di una nuova stella che sorge nel cielo notturno sia semplicemente incantevole. Inoltre, quando ho sentito che il nome del nostro fandom, ENNVE, è EVNNE scritto al contrario, a significare che stiamo camminando verso lo stesso obiettivo come un riflesso in uno specchio, sono rimasto davvero stupito. Mi è sembrato assolutamente perfetto.

YOO SEUNGEON : Prima che il nome fosse definito, non riuscivo ad afferrare la realtà del debutto. Ma quando ho sentito la notizia che avremmo debuttato come "EVNNE", ho finalmente capito che avrei debuttato con queste persone fantastiche come parte degli "EVNNE". Il significato racchiuso nel nome della squadra era così grande che ho creduto che il nostro futuro sarebbe stato luminoso, proprio come suggerisce il nome.

PARK JIHOO : Il nome della nostra squadra ha il significato di brillare dal punto più alto e catturare l'attenzione di tutti. Mi ha colpito molto, perché indica il percorso che faremo in futuro.

Il vostro debutto era molto atteso. Come ci si sente a poter finalmente presentare la vostra musica come gruppo?



EVNNE : Inizialmente tutti noi membri avevamo l'obiettivo di debuttare. Nonostante il fatto di essersi riuniti come EVNNE e di aver raggiunto l'obiettivo del debutto ci abbia reso felici, ci ha anche fatto riflettere molto sul percorso da seguire. Alla fine abbiamo capito che tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'amore dei nostri fan. Ora che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo primario di debuttare, il nostro più grande desiderio è quello di ripagare l'amore di tutte le persone che ci hanno permesso di arrivare fin qui con della buona musica.

















Parliamo dell'album. Trouble è la title track. Che tipo di canzone è?



EVNNE : "TROUBLE" è un genere Baltimore Club relativamente poco diffuso nella scena K-pop. Come brano che dà il titolo al nostro album di debutto, rappresenta gli EVNNE come affascinanti piantagrane che cambiano il mondo in modo proattivo. Racchiude la nostra determinazione e risoluzione.

Poi abbiamo Role Model, devo chiedervi: avete qualche modello di riferimento nell'industria?

PARK HANBIN : Sono un fan di WOODZ e da quando l'ho visto apparire nel programma survival, ho pensato che la sua identità distinta e la sua chiara direzione musicale fossero davvero ammirevoli. Ho sempre desiderato lavorare e collaborare con lui, perché lo stimo molto come artista.

JI YUNSEO : Per me, Harry Styles. Ho visto la sua cover di "Youngblood" dei 5 Seconds of Summer e sono rimasto stupito da quanto il suo tono vocale e il suo stile si adattino alla canzone e al sound della band. Ho pensato che potevo imparare molto da lui dal punto di vista vocale e quindi è diventato il mio modello di riferimento.

PARK JIHOO : Trovo che i testi siano incredibilmente importanti quando si tratta di canzoni. Traggo molta ispirazione e spunti dai testi delle canzoni di Hyukoh.

Poi c'è Your Text, una canzone a cui tutti si possono relazionare. Cosa ne pensate?



EVNNE : "Your Text" è una canzone che esprime la curiosità per l'amore e l'eccitazione di aspettare notizie dall'altra persona. Di recente abbiamo avuto il nostro showcase [Target: ME] e abbiamo avuto la possibilità di conoscere gli ENNVE come gruppo per la prima volta. Non siamo mai stati così eccitati all'idea di incontrare gli ENNVE. Anche durante lo showcase, vedendo i fan che sono venuti a sostenerci e ad acclamarci a gran voce, sembrava che non vedessero l'ora di debuttare proprio come noi. Questa canzone racchiude perfettamente quell'entusiasmo, rendendola un brano adatto al nostro album di debutto.

YUNSEO e JEONGHYEON, siete accreditati come parolieri di Jukebox. Come è stato partecipare alla stesura di questa canzone?

LEE JEONGHYEON : "JUKEBOX" è una canzone che incarna i nostri pensieri sul ruolo che vogliamo che gli EVNNE e la nostra musica svolgano per i nostri fan in futuro. Nella prima strofa, ho parlato come se mi stessi preparando per una festa, mentre nella seconda strofa l'attenzione si sposta sulla festa vera e propria. In un certo senso, la prima strofa rappresenta il viaggio che abbiamo fatto fino al nostro debutto e la seconda strofa simboleggia i giorni gioiosi degli EVNNE ed ENNVE che ci attendono.

JI YUNSEO : Il testo di "JUKEBOX" racconta la storia di un jukebox a una festa, in cui tutti si divertono e si svagano, e il testo porta con sé un messaggio di speranza: "Anche in una realtà crudele, godiamoci il momento". In questa canzone, "JUKEBOX" rappresenta noi, EVNNE, e le persone che si divertono e ballano al jukebox indicano la nostra ENNVE. Nei momenti difficili, speriamo che gli ENNVE ascoltino le nostre canzoni EVNNE e che possano momentaneamente allontanarsi dalla difficile realtà, trovare la gioia e connettersi con il nostro sincero desiderio, che viene espresso attraverso questi testi.

KEITA, hai partecipato con YUNSEO al processo di scrittura di Even More, com'è andata?

KEITA : "Even More" è una canzone che racchiude i nostri sentimenti nei confronti dei fan che ci hanno sempre amato e sostenuto anche prima che ci unissimo come EVNNE. Riflette la nostra gratitudine nei confronti dei fan che ci hanno sostenuto durante il periodo di "Boys Planet", dopo la sua conclusione e fino a questo momento. Il testo è stato scritto pensando di poter debuttare ufficialmente e annunciare l'inizio degli EVNNE esprimendo la nostra gratitudine ai fan che sono stati la forza trainante della nostra capacità di brillare.

Penso che ai fan piacerebbe conoscervi meglio, quindi ho tre semplici domande per ognuno di voi:

1. colore preferito; 2. cibo preferito; 3. MBTI

KEITA : Bianco/ Malatang/ ISTP

PARK HANBIN : Azzurro / Dak-bokkeumtang (pollo piccante in umido coreano) / ESFP

LEE JEONGHYEON : Verde / Manzo / ESFP

YOO SEUNGEON : Bianco, Nero, Navy / Manzo / ENTP

JI YUNSEO : Bianco / Carne / ENFJ ~ INFJ

MUN JUNGHYUN : Viola chiaro / Pollo fritto / ENFJ

PARK JIHOO : Colori chiari, colori fumosi / Frutti di mare / ISTJ

Se ognuno di voi potesse definirsi con una parola, quale sarebbe?



KEITA : Albero

PARK HANBIN : Fagiolo

LEE JEONGHYEON : Passione

YOO SEUNGEON : Jukebox

JI YUNSEO : Balena

MUN JUNGHYUN : Cucciolo

PARK JIHOO : Pro

Chi sono gli EVNNE ora?