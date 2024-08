Europe in Italia: quali canzoni suoneranno a Trento

Gli Europe sono molto più The Final Countdown, la canzone che li ha fatti conoscere in tutto il mondo nel 1986. Nel corso della carriera, iniziata nel 1981, hanno inciso sedici album ispirati ai sound 70's dell'hard rock, avendo come punto di riferimento gruppi storici del genere: dai Whitesnake ai Deep Purple, ai Thin Lizzy, agli UFO.

Martedì 3 settembre la Trentino Music Arena, arena naturale in mezzo alle montagne, ospiterà l'unica data italiana del tour della band svedese. I biglietti per il concerto sono disponibili sui circuiti di Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket a € 40,00 (+ prevendita), posto unico.

Il gruppo arriva in Italia dopo un lungo tour iniziato in Giappone nel gennaio del 2024.

Questa la scaletta dell'ultimo concerto della band che si è tenuto il 10 agosto all'Alcatraz Metal Festival in Belgio.



On broken wings

Rock the Night

Walk the Earth

Scream of anger

Sign of the times

Hold your head up

Carrie

War of kings

Stormwing

Open your heart

More than meets the eye

Last look at Eden

Ready Or Not

Superstitious

Cherokee

The Final Countdown