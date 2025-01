Sanremo 2025: Emis Killa (indagato) rinuncia al Festival

Primo colpo di scena a Sanremo 2025. Secondo la notizia riportata dal “Corriere della Sera”, Emis Killa, rapper tra i più amati in Italia, in grado di unire stilisticamente la vecchia scuola con la nuova scena trap, ha rinunciato a partecipare al Festival di Sanremo 2025 dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati e aver subito un daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio per 3 anni. "Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici", ha spiegato oggi Emis Killa nelle stories di Instagram. L’inchiesta in cui è coinvolto il rapper, chiamata 'Doppia Curva’, è portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia in merito agli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che, a fine settembre, ha portato all'emissione di 19 misure cautelari e all'azzeramento delle due curve di Milano. Emiliano Rudolf Giambelli (questo il vero nome dell’artista), 35 anni, secondo le indagini, avrebbe preso parte a una rissa in cui è stato picchiato uno steward e avrebbe intessuto rapporti personali con personaggi legati al mondo della criminalità organizzata.

Emis Killa ha deciso così di fare un passo indietro e di comunicare tempestivamente a Carlo Conti la sua defezione, in modo da affrontare più serenamente le indagini: "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare", ha scritto sui social il rapper milanese. "Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara". La kermesse sanremese, che prenderà il via martedì 11 febbraio per concludersi sabato 15 febbraio, perde così uno dei suoi potenziali protagonisti, che avrebbe portato in gara il pezzo Demoni, dal forte potenziale radiofonico, e che avrebbe duettato nella serata delle cover di venerdì con l’amico Lazza nella sua famosa canzone 100 messaggi. Non è stato ancora comunicato ufficialmente dalla direzione artistica se Emis Killa verrà sostituito o meno da un altro Big nella gara canora più amata in Italia: vi terremo informati sugli sviluppi della vicenda.