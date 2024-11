Elodie e Tiziano Ferro: Feeling è il duetto sexy per riscaldare l’inverno

«Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa», spiega Tiziano Ferro a proposito del nuovo singolo Feeling in coppia con Elodie. La cantante romana aggiunge: «Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli». Non è difficile immaginare che il primo duetto tra due pesi massimi dell’ R&B italiano farà grandi numeri sia in radio che in streaming, oltre che su Youtube, dove è già disponibile il sensuale video in bianco e nero diretto da The Morelli Brothers. Prodotto da Golden Years, il sound del brano, un R&B anni Duemila con una forte apertura nell'inciso in cui Elodie brilla maggiormente, è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nella musica di Tiziano Ferro (che nel brano cita esplicitamente “Erykah, Missy, Aaliyah”) e di Elodie.

Feeling racconta gli alti e i bassi di una relazione clandestina e fugace, in cui la passione è assai più forte della fiducia reciproca. Le voci delle due popstar si amalgamano bene e il brano funziona, anche se il testo non è esattamente di qualità cantautorale: «Ma fai così/Mi odi come l’ R&B/Abbiamo i graffi di un CD/Che è lì da qualche parte/Nella tua Porsche». Mentre Elodie sembra ormai perfettamente calata nei panni di Rihanna del Quartaccio e non sta sbagliano un colpo negli ultimi tre-quattro anni (tanto da essere attesa da due concerti negli stadi l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli), Tiziano Ferro, in Feeling, sembra un po' a disagio nei panni del focoso cantante di contemporary urban, che ha provato a indossare, con alterne fortune, anche in alcuni brani dell’ultimo album Il mondo è nostro.

Una delle maggiori sfide, per un artista di grande successo con alcuni lustri di carriera alle spalle, è quella di evolversi stilisticamente, senza, però, scontentare troppo i fan della prima ora, catturati da un determinato tipo di sound. Da vent'anni la specialità di casa Ferro è la ballad ad alta intensità emotiva (alla Sere Nere e Ti scatterò una foto, per intenderci), incentrata sul suono del pianoforte, nella quale Tiziano può sfruttare al meglio l'estensione della sua voce potente, emozionante e versatile. Sentire il cantautore di Latina prodursi, all’interno di Feeling, in versi rap come «Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono/Fottimi e poi offrimi da bere come un Dom Pérignon», sebbene comprensibile nel suo tentativo di aprirsi a un nuovo pubblico, non rende giustizia a una delle più belle voci del pop italiano, che merita testi più adatti al suo talento.