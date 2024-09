Dieci concerti da non perdere a settembre

Settembre è da sempre un mese di inizio e di transizione, anche per la musica. Trenta giorni in cui alcuni festival estivi ospitano gli ultimi eventi della stagione più calda, mentre iniziano lentamente a riprendere i concerti e le rassegne autunnali nei teatri e nei palasport, soprattutto a fine mese. Abbiamo selezionato 10 concerti da non perdere a settembre, tra artisti internazionali e big italiani.

David Gilmour

Lo storico chitarrista dei Pink Floyd, dopo otto anni di assenza, torna a suonare dal vivo in Italia a sostegno del suo nuovo album Luck and Strange, in uscita il 6 settembre per Sony Music. Gli spettacoli, che si preannunciano tra gli eventi live più importanti del 2024, si svolgeranno a Roma il 27, 28 e 29 settembre e l'1, 2 e 3 ottobre e saranno anteprima mondiale e unici spettacoli nell' Europa continentale. Gli show si terranno nello straordinario scenario del Circo Massimo, uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, che ospiterà l’evento anche grazie alla fondamentale collaborazione di Comune di Roma e Ministero della Cultura. All’interno del Circo Massimo verrà allestita un’arena costruita appositamente per l’occasione con tutti posti a sedere, una struttura che offrirà agli spettatori la possibilità di godere del concerto nella massima comodità, circondati da uno scenario unico al mondo.

Patti Smith

Cantautrice e poetessa, scrittrice, fotografa, pittrice: un’artista che ha raccontato il mondo attraverso canzoni, fotografie, poesie, romanzi, pittura. Patti Smith arriva a Ostia Antica Festival martedì 3 settembre con “Pasolini and the sea”, un live unico pensato appositamente per un palco che continua a vivere in un dialogo costante tra passato e presente, archeologia e contemporaneità. Un amore profondo lega la cantautrice, poetessa, fotografa e pittrice a Pier Paolo Pasolini che, proprio a Ostia, fu brutalmente assassinato la notte del 2 novembre 1975. La sacerdotessa del rock darà vita a uno show in cui rivivranno le parole del grande poeta, condividendo il palco con Jackson Smith alla chitarra, Tony Shanahan al basso e tastiere e Seb Rochford alla batteria. Il 5 settembre si terrà un altro concerto-evento sul palco dei giardini, Palazzo Te di Mantova, un appuntamento che rientra nell’ambito del Mantova Summer Festival. Il concerto di Patti Smith è stato voluto dalla Fondazione Palazzo Te nel giorno di inaugurazione della mostra Picasso. Poesia e Salvezza.

Fatboy Slim

Il leggendario disc jockey, producer e beatmaker britannico Fatboy Slim, conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esponenti del big beat, torna in Italia con 2 live dj set tutti da ballare il 4 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma) e il 5 settembre in Piazza del Comune all’interno di TRF Live sotto il Torrazzo (Cremona). Fatboy Slim è un nome che ha segnato la storia della musica elettronica negli ultimi 30 anni. Con il suo stile riconosciuto come big beat (una combinazione di hip hop, breakbeat, rock e R&B), è protagonista della musica dance mondiale dagli anni ’90 in poi con hit del calibro di Right Here, Right Now, Rockafeller Skank e Praise You e per dodici anni consecutivi è apparso nella prestigiosa classifica Top100 Djs di DJ Magazine.

Jonas Brothers

I Jonas Brothers tornano in Italia dopo 4 anni, il 24 settembre al Mediolanum Forum di Milano. L’unica data italiana della band statunitense farà parte del tour mondiale Five Albums, One Night, un tour di ben 90 tappe che toccherà 20 paesi in tutto il mondo. I Jonas Brothers - Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas - hanno venduto oltre 20 milioni di album, hanno ottenuto due nomination ai Grammy Awards, hanno registrato tre debutti consecutivi al primo posto nella Billboard 200 e hanno recentemente ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Aurora

La superstar norvegese dell'alt-pop Aurora, in attesa del grande evento di Wembley del 3 maggio 2025, si esibirà il 18 settembre all’Alcatraz di Milano nell’unica data italiana dell’anno. Per l’occasione presenterà i nuovi brani dell’ultimo album What Happened To The Heart?, un viaggio dalla debolezza alla forza, dall'autodistruzione all'autoguarigione. Un viaggio musicale struggente e introspettivo che esplora la perdita della connessione spirituale nella società moderna, il potere curativo della vulnerabilità e l'invito ad accendere il cambiamento attraverso il ricongiungimento del cuore con la politica e la crescita personale.

Jordan Rakei

Il producer, polistrumentista e cantante neozelandese Jordan Rakei, sapiente innovatore tra R&B ed elettronica, arriva in Italia con una data unica sabato 7 settembre 2024 ai Magazzini Generali di Milano. Cresciuto a Brisbane, Jordan pubblica i suoi primi progetti musicali a vent’anni, e ha all’attivo numerose collaborazioni con artisti acclamati dalla critica; dai vincitori di Grammy ai candidati al Mercury Prize, tutti chiedono a gran voce di lavorare con lui. The Loop, il quinto album di Rakei anticipato dai singoli Flowers e Freedom, ha segnato un nuovo capitolo della carriera che coincide con una serie di profondi cambiamenti nella sua vita personale.

Claudio Baglioni

Il grande cantautore romano è atteso all’Arena di Verona con 8 concerti del suo tour Atuttocuore, l’opera-show tra le più visionarie nella storia della musica pop italiana, che saranno gli ultimi live di Baglioni all’Arena di Verona, chiudendo così un connubio nato cinquant'anni fa con la città simbolo dell’amore romantico di Romeo e Giulietta. Gli show si terranno nell’anfiteatro scaligero il 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 settembre. Nel nuovo spettacolo energia e passione si fondono per creare l’armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali.

Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio, dopo il bagno di folla delle otto date estive a Piazza del Plebiscito (Napoli) e delle due al Velodromo Paolo Borsellino (Palermo), è ora atteso da cinque concerti in programma a Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta (6, 7, 8, 14, 25 settembre). Cinque speciali serate di grande festa all'insegna della musica, con la storica residenza reale come sfondo, che renderanno il pubblico come sempre protagonista per continuare ad emozionare ed emozionarsi cantando tutti insieme le sue canzoni più amate.

Il Volo

Il Volo, in attesa del Concerto di Natale e con degli speciali in programma nella primavera 2025 su Canale 5, si esibirà all’Arena Sferisterio a Macerata il 5 e 6 settembre nell’ambito del fortunato tour “Tutti per Uno - Capolavoro”, che prende il nome dal loro ultimo brano sanremese. Il 9 del mese, invece, il trio operatic-pop più amato a livello internazionale, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, è atteso alla Reggia di Caserta.

Renga e Nek

Renga e Nek continuano la loro fortunata partnership artistica, dopo la recente partecipazione in gara a Sanremo 2024. Il 23, 24, 26 e 27 settembre canteranno al Teatro degli Arcimboldi a Milano, mentre il 29 e 30 settembre saranno al Teatro Europa Auditorium a Bologna. Durante il concerto si intervalleranno nelle performance, una formula ormai collaudata con la quale eseguono i propri successi e anche quelli del collega, dando ai brani nuovi e inediti colori.