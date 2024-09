Damiano va oltre i Maneskin con Silverlines, il primo brano solista

«Silverlines è una canzone molto speciale per me – ha commentato Damiano – È stata una delle prime che ho registrato quando ho iniziato a lavorare a questo nuovo progetto. E’ una lettera di speranza verso il futuro, e ora, riguardando indietro, mi ritrovo esattamente nello stesso stato d’animo che la canzone descrive. Mi è venuto naturale sceglierla come inizio di questo nuovo capitolo, e spero veramente che le persone abbiano voglia di intraprendere questo viaggio con me».

Niente chitarre e suggestioni rock: il primo pezzo di Damiano senza la band, realizzato con il cantautore e produttore Labirinth, è una ballad in stile Hozier (Take me to the church), piena di enfasi, vocalmente potente e melodicamente efficace.

Lo accompagna un videoclip onirico e visionario. Silverlines è un pezzo dal respiro internazionale che rappresenta una rottura evidente rispetto allo stile Maneskin. Si tratta di un altro mondo sonoro, in cui il frontman della band romana sembra trovarsi a suo agio. Detto questo, un singolo pezzo non è ancora sufficiente per capire quali saranno i reali sviluppi della sua carriera solista.

