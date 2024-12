Cinque album e cofanetti de luxe da regalare a Natale

Cinque strenne da regalare a chi ama la musica, magari in vinile, e non si accontenta dell'ascolto in streaming. Ecco i nostri consigli:

Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall

La popstar inglese come non l'avete mai ascoltata. Una raccolta di successi in versione live con l'accompagnamento dalla Heritage Orchestra di 53 elementi diretta da Ben Foster, da un coro e dai sette musicisti della sua band. L'album contiene Cold Heart con Elton John, oltre al debutto dal vivo di Dance The Night tratta dalla colonna sonora del film Barbie.

Va bene, va bene così - Live + lIve Unreleased 40th RPlay Special Edition

In occasione del 40° anniversario del primo leggendario album dal vivo di Vasco Rossi, è uscito l'esclusivo il boxset con l’intero concerto del 1983. La special edition da collezione contiene infatti sia le versioni rimasterizzate del disco originale pubblicato nel 1984, sia 10 canzoni live mai pubblicate prima (tra le altre, La nostra relazione, Mi piaci perché e Voglio andare al mare). L'energia e l'adrenalina rock del tour che ha trasformato le canzoni del Blasco in inni collettivi. Il cofanetto contiene anche un esclusivo libro intervista.

Annalisa - E poi siamo finiti nel vortice The Black Box

Un’edizione speciale, in tiratura limitata e numerata, che celebra l’album certificato Doppio Platino che ha portato Annalisa ai vertici delle classifiche. Al suo interno non solo il disco nella sua versione originale in vinile picture disc, ma anche sei unici 45 giri celebrativi delle canzoni che sono state tappe fondamentali del percorso della cantautrice, dalla quadrilogia Bellissima / Mon Amour / Ragazza Sola / Sinceramente, anche in versioni speciali, passando per Euforia, e la cover Sweet Dreams.

Pino Daniele - Musicante 40th Anniversary Album

L'edizione celebrativa comprende l’album del 1984 rimasterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola e Studio Session, ovvero le sessioni di registrazione in presa diretta nel periodo compresotra gennaio e settembre del 1984 presso i Bagaria Studios di Formia (Latina). Studio Session è un prezioso documento che permette di fare un viaggio nel cuore del processo creativo e di comprendere la cura e la precisione che l’artista aveva nella costruzione e nella scelta degli arrangiamenti della base ritmica, su cui poi venivano aggiunte le voci, gli assoli di chitarra e gli altri strumenti.

Francesco Guccini - Fra la via Emilia e il West

È appena uscita la riedizione del doppio album live “Fra la via Emilia e il West che racchiude i grandi classici del cantautore. Il disco è stato pubblicato nel 1984 come risultato di quattro concerti che Guccini tenne quell’anno, tra cui quello del 21 giugno 1984 in Piazza Maggiore a Bologna, un evento in cui si avvicendarono con lui sul palco Lucio Dalla, Paolo Conte, i Nomadi con Augusto Daolio, Pierangelo Bertoli e moltissimi altri. La riedizione di Fra la via Emilia e il West ha un audio completamente rimasterizzato e, in copertina, il disegno originale che Bonvi, grande amico di Guccini, realizzò per il poster del concerto di Piazza Maggiore. È disponibile in digitale, 2 CD, 2 LP, Box Deluxe (2 CD+2 LP) con stampa esclusiva.