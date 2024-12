Cinque album di Natale diventati classici senza tempo

Sono migliaia di i dischi natalizi interpretati dalle star della musica mondiale di ogni epoca. Ne abbiamo scelti cinque che hanno lasciato un segno indelebile nel corso dei decenni

1) When My Heart Finds Christmas - Harry Connick Jr.

È il primo album natalizio dell'artista americano. Pubblicato nel 1993 è tra le raccolte natalizie più popolari degli ultimi trent'anni. Sono quattro i brani compositi appositamente per il disco, mentre le altre canzoni vengono dalla tradizione. When My Heart Finds Christmas è risultato il più venduto negli Stati Uniti nel 1993 con 748.000 copie. Il disco, finora, ha superato abbondantemente i tre milioni di copie solo in America. Tra i pezzi presenti nella tracklist, Let Snow! Let it Snow! Let it Snow!, Ave Maria e The Little Drummer Boy.

2) A Christmas Album - Barbra Streisand

Uno dei dischi di maggior successo della Streisand oltre uno degli album natalizi più venduti di tutti i tempi. La fotografia di copertina dell'album è stata scattata il 16 giugno 1967, durante le prove del suo concerto A Happening in Central Park. Molti dei pezzi di questo album furono ripubblicati nel 1970 come primo lato di un album compilation intitolato Seasons Greetings from Barbra Streisand...and Friends. Durante le sessioni per l'album, nel 1966, la Streisand registrò anche una versione in inglese di Ave Maria. A Christmas Album è stato ristampato nell'ottobre 2007 per il quarantesimo anniversario. Tra i brani presenti, Jingle Bells, White Christmas e Sleep in Heavenly Peace.

3) The Christmas Song - Nat King Cole

Un best seller mondiale pubblicato nel 1999 come nuova versione di The Magic of Christmas, il disco di Cole uscito nel 1960. Nella più recente versione ci sono diversi nuovi brani tra cui una versione alternativa di The Christmas Song con la partecipazione della figlia di Cole, Natalie Cole. Tra i classici, O Holy Night, Adeste Fideles, A Cradle in Betlehem e Joy To The World.

4) Christmas - Michael Bublé

Il settimo album in studio e il primo natalizio dell'artista canadese Michael Bublé. Christmas è stato pubblicato il 21 ottobre 2011 ed è il disco di maggior successo del cantante con più di dodici milioni di copie vendute nel mondo. Il best seller è stato ripubblicato il 26 novembre 2012 con quattro nuove tracce, tra cui una nuova registrazione di The Christmas Song. Bublé ha anche pubblicato come singolo una versione di White Christmas con la partecipazione di Shania Twain. Tra i classici, Santa Claus Is Comin' To Town, All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, Santa Baby, Have Yourself A Merry Little Christmas e Ave Maria.

5) Merry Christmas - Mariah Carey

Il primo album natalizio della vocalist americana è stato pubblicato il 28 ottobre 1994. Il disco contiene presenta cover di popolari canzoni natalizie oltre a brani originali. Per questo album la Carey ha collaborato con il leggendario produttore, compositore e arrangiatore Walter Afanasieff, che ha scritto tutti i brani originali, oltre a produrre le interpretazioni delle cover. Dall'album sono stati estratti tre singoli tra cui All I Want For Christmas Is You, diventato uno dei brani più venduti di tutti i tempi. Nel 2019, a 25 anni dalla sua uscita, la canzone ha conquistato nuovamente la prima posizione nella classifica americana dei singoli. Solo negli Stati Uniti, il brano si è aggiudicato il disco di diamante superando i dieci milioni di copie vendute.