A tu per tu con Chansung dei 2PM

Seoul, il 9-10 settembre sono stati due dei giorni più HOTTEST della storia della capitale della Corea del Sud. E non stiamo parlando dell'ondata di caldo che ha colpito Seoul in quei giorni. Se avete ancora bisogno di altri indizi per capire di ciò di cui stiamo parlando, in quei giorni, i 2PM celebravano il loro 15° anniversario con un concerto di due giorni che senza dubbio finirà negli annali della storia del K-pop.

I 2PM sono una potenza che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Formati dalla JYP Entertainment, questo boy group sudcoreano ha ridefinito il genere K-pop e ha lasciato un segno indelebile sulla scena musicale mondiale. Composta dai membri Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho e Chansung, i 2PM si sono rapidamente imposti all'attenzione per il loro caratteristico mix di performance potenti, musica orecchiabile e presenza carismatica sul palco. Lo stile musicale del gruppo è noto per la sua versatilità creando un mix perfetto tra i generi pop, R&B e dance. La loro discografia vanta una serie di successi che mettono in luce la loro bravura vocale e le loro capacità di interpreti. Dai ritmi energici di "Heartbeat" ai toni soul di "My House", i 2PM hanno sempre offerto un'esperienza musicale che trova ancora oggi il supporto nei fan, presenti in tutto il mondo.



Nato l'11 febbraio 1990 a Seoul, Corea del Sud, Chansung si è unito alla JYP Entertainment e ha debuttato come membro più giovane dei 2PM nel 2008. Conosciuto per la sua altezza, la sua immagine affascinante e il suo talento versatile, Chansung non solo ha lasciato un segno nell'industria musicale, ma ha anche ottenuto il riconoscimento come attore in drama televisivi e film. Le sue doti di attore sono state ben accolte dal pubblico, dimostrando la sua capacità di passare con successo dal mondo della musica a quello della recitazione. Il viaggio di Chansung nell'industria dell'intrattenimento ha consolidato il suo status di artista poliedrico e continua a essere una figura amata dai fan, nota per la sua personalità calorosa e la dedizione al suo mestiere. Papà di una bambina che, come ha rivelato in precedenza, gli assomiglia molto, è anche noto per il suo spiccato senso artistico e per la sua abilità negli affari.







Panorama.iy ha parlato con Chansung in un'intervista esclusiva.

Prima di tutto, grazie mille per essere qui. È un onore averti qui con noi . So che non è necessario, ma posso chiederti di presentarti brevemente ai lettori di Panorama?

Ciao, lettori di Panorama! Sono Chansung, uno dei membri dei 2PM.

Vorrei iniziare parlando del concerto del 15° anniversario dei 2PM. Com'è stato tornare tutti insieme sul palco?

È stato il nostro primo concerto di gruppo dopo 6 anni. Dopo il congedo dall'esercito, c'erano le attività dell'album, ma per quanto aspettassi il concerto, non vedevo l'ora e mi sono preparato molto. Come previsto, è stato un grande show. Mi ha commosso il fatto di essere finalmente tornato.

Lo spettacolo è stato incredibile. È stato un viaggio completo nella vostra discografia. Pensando al periodo precedente al debutto, qual è il momento che non dimenticherai mai?

La vita del dormitorio con i membri dei 2PM.

Lo spettacolo è stato anche molto intenso; voi ragazzi avete lasciato raramente il palco e avete ballato senza sosta. Qual è stata la parte più impegnativa della preparazione dei concerti?

C'erano molte canzoni che volevo eseguire quando ho preparato la scaletta del concerto. E c'era anche un tempo di esecuzione da rispettare, quindi ho avuto difficoltà a selezionare le canzoni. Quando ho visto la scaletta completata, ho pensato che l'esibizione sarebbe stata molto difficile. Ero preoccupato (ride).

HOTTEST è un fandom davvero appassionato. Quando pensi a loro, c'è una parola che ti viene in mente o una frase che vorresti non dimenticassero mai?

HOTTEST è composto da persone calde come il loro nome. Sono i nostri fan, molto appassionati. Non c'è una frase che non voglio che dimentichino, ma voglio far loro sapere che mostrerò loro sempre il meglio di me.

Sono cambiate molte cose dal tuo debutto con i 2PM. Iniziamo parlando della tua carriera di attore. Qual è la differenza principale - dal punto di vista emotivo e fisico - tra prepararsi per un concerto/video musicale e girare un K-drama?

Credo che tu stia parlando della differenza tra recitare e cantare. Penso che come cantante sia importante mostrare i messaggi e i sentimenti che si vogliono trasmettere ai fan in poco tempo. Al contrario, come attore, è importante mostrare il proprio ruolo in modo più dettagliato. E penso che la reazione alle attività dei cantanti sia quasi immediata, mentre quella degli attori sia relativamente più lenta rispetto a quella dei cantanti.

E poi hai ricevuto uno dei più grandi doni della vita: sei diventato papà. Come va la vita da allora?

La mia carriera è sempre la stessa. Lavoro per chi mi ama, per il mio impatto personale, ma da allora la mia vita quotidiana è cambiata e sono una persona diversa rispetto a prima.

E cosa vedi nel futuro di Chansung?

Finché avrò una possibilità come attore e cantante, farò di tutto per esibirmi al meglio. Ho fiducia che se continuerò così, il futuro sarà bellissimo.

Devo chiederti, per tutti gli HOTTEST europei. So che hanno supportato i 2PM prima e durante il concerto con eventi e truck, quindi... c'è qualche possibilità di vedervi presto in Europa?

Mi piacerebbe visitare l'Europa per vedere i miei fan di persona. Per favore, persuadete i membri della JYP. (Sorride)

Se potessi descrivere i 2PM in una parola, quale sarebbe?

Concerto!

E se dovessi descriverti?

Un albero in attesa di un'estate rinfrescante.







Dopo la nostra chiacchierata, Chansung ci ha chiesto di trasmettere un messaggio a tutti gli HOTTEST europei che sono stati in prima linea per chiedere alla JYP di più per i 2PM e li hanno sempre sostenuti, non solo durante lo spettacolo. "Raramente sono stato in Europa per qualche performance, ma il mio desiderio di venire in Europa non è secondo a nessuno", ha detto Chansung. "Grazie per il vostro amore e non vedo l'ora di vedervi presto. Io vi amo tutti!".