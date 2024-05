Bruce Springsteen: rinviati per problemi di voce i due concerti a San Siro

Bruce Springsteen non si esibirà a San Siro. I due concerti previsti per l'1 e il 3 giugno non si terranno e sono stati rinviati a data da destinarsi. Dopo i problemi alla voce che avevano portato all'annullamento dello spettacolo di ieri a Marsiglia i medici hanno imposto al Boss uno stop di almeno dieci giorni. Insieme alle alle date milanesi salta anche lo show di Praga previsto per il 28 maggio.

Le nuove date dei concerti a Milano verranno annunciate a breve. Gli organizzatori dei concerti, Live Nation e Barley Arts fanno sapere che "Bruce è in costante miglioramento, e che lui e la E Street Band non vedono l'ora di riprendere il loro tour europeo negli stadi a partire dal 12 giugno a Madrid".

I biglietti acquistati rimangono validi per i nuovi concerti a Milano. Chi desidera il rimborso per i concerti di Milano potrà inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l'acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), a partire da mercoledì 29 maggio ed entro e non oltre il 20 luglio.