Now and Then: c'è magia nell'ultimo inedito dei Beatles

Si chiude il cerchio, il cerchio magico dei Beatles, la band più importante della storia della musica. Si chiude sulle note di un maestosa ballad inedita di John Lennon, costruita su una melodia potente e ariosa. Poco più che un provino, registrato al Dakota Building di New York, e trasformato in canzone con tanto di chitarra slide da parte di George. L'ultimo brano di sempre a cui hanno partecipato sia pure in tempi diversi John, Paul, Ringo e George.

Rispetto agli altri due inediti pubblicati dopo la fine della band, Free as a bird e Real Love, Now and Then ha un'altra marcia e un altro sound, con la voce di Lennon splendidamente a fuoco ed in primo piano. Sulla voce ed il pianoforte originali incisi da Lennon a New York si innesta poi il fattore Beatles, il gusto per l'orchestrazione e la qualità degli arrangiamenti. Senza tralasciare i backing vocals provenienti dalle registrazioni originali di Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby e Because, inseriti e nella nuova canzone utilizzando le tecniche perfezionate durante la lavorazione dello show e dell’album LOVE.

Now and Then è una canzone scritta da John Lennon alla fine degli anni Settanta e incisa su una cessetta che riportava la dicitura "For Paul". Nel febbraio del 1994 è stata consegnata da Yoko Ono a George, Paul e Ringo in vista della Beatles Anthology che stavano realizzando. I tre però non riuscirono a rimaneggiare e a completare il brano per l'impossibilità materiale di separare la voce dal pianoforte.



Nel 2022 il colpo di scena: un sistema software sviluppato da Peter Jackson e dal suo team, utilizzato durante la produzione della serie di documentari Get Back, ha finalmente aperto la strada alla separazione della voce di John dalla parte del pianoforte. Di conseguenza, la registrazione originale ha potuto essere riportata in vita e rielaborata con il contributo di tutti e quattro i Beatles. Il video ufficiale del brano è diretto da Peter Jackson, al suo debutto dietro la macchina da presa per un videoclip musicale. Sarà online dalle 15 (ora italiana) di venerdì 3 novembre sul canale YouTube ufficiale dei Beatles.