I 30 migliori album italiani del 2024

Com'è ben noto, oggi le major sono sempre meno interessate all'album "fisico", se non nelle fruttuose ristampe deluxe degli album degli anni d'oro del rock, e sempre più ai singoli, il cui successo è determinato soprattutto dal numero degli stream digitali, prima ancora che dai passaggi radiofonici. Numeri che, pur nella loro eterogeneità, sono fondamentali per le certificazioni d’oro e di platino, che spesso sono il presupposto per concerti sempre più grandi, nei palasport o addirittura negli stadi, l’unica attività davvero redditizia per gli artisti.

Per fortuna, anche nel 2024, non sono mancati album italiani di qualità: il pop cantautorale, sempre più maturo e consapevole, di Cesare Cremonini in Alaska Baby, il rock psichedelico e progressivo del power trio The Winstons in Third e il neapolitan funk orchestrale dei Fitness Forever in Amore e Salute sono i progetti che ci sono piaciuti di più negli ultimi mesi. Di grande valore anche gli ultimi album di Negramaro, Subsonica, Joe Barbieri, La Crus, Simona Molinari, I Hate My Village e Diodato, che completano la nostra top. Abbiamo scelto 30 dischi usciti nel 2024, spaziando tra pop, rock, funk, cantautorato e rap, che dimostrano il buono stato di salute della musica italiana, soprattutto quella “midstream”. Buona lettura e buon ascolto!

30) Whitemary - New Bianchini

29) Rose Villain - Radio Sakura

28) Piotta - Na’ notte infame

27) Loredana Bertè - Ribelle

26) Vasco Brondi - Un segno di vita

25) Ornella Vanoni - Diverse

24) Mace - Maya

23) Cor Veleno - Fuoco Sacro

22) Club Dogo - Club Dogo

21) Mahmood - Nei letti degli altri

20) Mario Venuti - Tra la carne e il cielo

19) Antonella Ruggiero - Puccini?

18) La rappresentante di lista - Giorni felici

17) Ditonellapiaga - Flash

16) Mina - Gassa d’amante

15) Bassolino - Città futura

14) Cosmo - Sulle ali del cavallo bianco

13) Zucchero - Discover II

12) The Smoke Orchestra - Celestial Bodies

11) Selton - Gringo Vol.1

10) Diodato - Ho acceso un fuoco

9) I Hate My Village - Nevermind the tempo

8) Simona Molinari - Hasta siempre Mercedes

7) La Crus - Proteggimi da ciò che voglio

6) Joe Barbieri - Vulio

5) Subsonica - Realtà aumentata

4) Negramaro - Free Love

3) Fitness Forever - Amore e Salute

2) The Winstons - Third

1) Cesare Cremonini - Alaska Baby