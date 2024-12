I 10 concerti di Capodanno gratuiti da non perdere

Mancano ormai poche ore al veglione di Capodanno e i numerosi appassionati delle sette note avranno soltanto l’imbarazzo della scelta su dove trascorrere la notte più lunga e più carica di speranze dell'anno. Tutti i più importanti comuni italiani, ma anche molti medio-piccoli, offriranno gratuitamente concerti di piazza con nomi prestigiosi della musica italiana e, in alcuni casi, anche internazionale. Poco importa se le temperature saranno rigide: ci penserà la musica a riscaldare gli spettatori. Abbiamo scelto i 10 concerti gratuiti in piazza più interessanti di Capodanno, da Nord a Sud, per soddisfare tutti i gusti musicali nella notte più lunga dell’anno. Partiamo da Torino, dove si festeggerà l’arrivo del 2025 con gli show di Morcheeba, Rose Villain e Malika Ayane a Piazza Castello. A Mantova, in Piazza Sordello, sarà protagonista il rock melodico e ricco di sfumature dei Negrita.

Ci spostiamo a Genova, dove la notte di San Silvestro culminerà con un grande spettacolo in Piazza De Ferrari con i genovesi Ex-Otago, La Rappresentante di Lista e Alessandra Amoroso. Andiamo al Centro Italia, dove l’australiana Natalie Imbruglia, celebre per i successi internazionali come Torn e Shiver, canterà in Piazza Pertini. Il Comune di Roma, dopo le ben note polemiche sull’esclusione del trapper Tony Effe, è corso ai ripari chiamando Gabry Ponte, Boy George & Culture Club, PFM, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta nella suggestiva cornice del Circo Massimo. La Sardegna ospiterà due eventi musicali di grande interesse: i Negramaro ad Alghero (Piazzale della Pace) e Stewart Copeland, leggendario batterista dei Police, a Cagliari (Piazza Yenne). Scendendo al Sud, Napoli si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una maratona musicale a Piazza del Plebiscito dedicata a Pino Daniele, dove si alterneranno, tra i tanti, Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci e Raiz.

Per gli appassionati del pop anni Ottanta, l’appuntamento da non perdere è a Trani, in Piazza Quercia, dove si esibirà Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale tra hit del passato e brani solisti più recenti. “Tutti a Palermo” è il titolo dello show che animerà la serata di Capodanno a Piazza Ruggero Settimo, che avrà il suo culmine con il concerto di Biagio Antonacci, 25 anni dopo la sua ultima esibizione nel capoluogo siciliano.