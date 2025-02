Monica Vitti, tre anni senza. I 5 film più belli, da vedere o rivedere

Tre anni fa, il 2 febbraio 2022, Monica Vitti ci lasciava, anche se ci aveva lasciato un vuoto di silenzio e assenza già da tempo, dal 2002. Risalgono ad allora le sue ultime apparizioni pubbliche, prima della malattia.

La sua voce roca e calda impossibile da togliersi di dosso, la sua verve acuta e ironica, il talento ammaliante, quanto ci mancano! In questo triste anniversario, ripercorriamo 5 film che hanno esaltato l’energia verace di Monica, indimenticabile mattatrice della commedia italiana.

L’avventura (1960) di Michelangelo Antonioni

Prima ancora di diventare la prima donna a competere con i grandi protagonisti della risata, Sordi, Gassman, Manfredi e Tognazzi, Monica Vitti ha regalato interpretazioni sul filo tagliente del dramma, da borghese algida e complessa.

Musa di Antonioni, nel 1960 con L’avventura ha iniziato la collaborazione con il regista, con il quartetto di film sull’incomunicabilità (seguiranno La notte, L’eclisse, Il deserto rosso).

Affascinante ed enigmatico, L’avventura è un giallo esistenzialista, in bianco e nero, tra mare e sentimenti difficili da decifrare.

In una gita in barca alle isole Eolie una giovane donna tormentata, interpretata da Lea Massari, scompare. Il suo compagno (Gabriele Ferzetti) e un’amica di lei (Vitti) intraprendono ricerche e intanto si innamorano, spostandosi tra luoghi affascinanti ma inospitali di una Sicilia misteriosa. Così come sono misteriose e torbide le trame dell’animo umano.

Il deserto rosso (1964) di Michelangelo Antonioni

Ultimo capitolo della tetralogia di Michelangelo Antonioni, Il deserto rosso ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia. Dramma sul mal di vivere, segna la prima collaborazione tra il regista e Carlo Di Palma, come direttore della fotografia. La fotografia, premiata con un Nastro d’argento, si distingue per un’audace sperimentazione cromatica. Di Palma ebbe poi una lunga storia d’amore con Monica Vitti.

Intensa e straordinaria, Monica incarna la fatica esistenziale. Interpreta Giuliana, madre e moglie di un dirigente d’azienda (Carlo Chionetti), che cerca disperatamente di nascondere la sua infelicità e la sua flebile presa sulla realtà. Attorno c’è il paesaggio industriale alienante di Ravenna. Un collega e amico del marito (Richard Harris), in città per un viaggio di lavoro, sembra l’unica persona capace di penetrare la sua inaccessibile coltre emotiva…

La ragazza con la pistola (1968) di Mario Monicelli

Prima commedia con Monica Vitti assoluta protagonista, diretta da un Monicelli leggero e scanzonato, La ragazza con la pistola la vede nei panni della giovane Assunta Patanè, siciliana tradizionalista che, nel suo viaggio di vendetta e onore nel Regno Unito, si apre a idee più liberali. In Inghilterra alla ricerca del suo ex amante, fuggito a un matrimonio riparatore, finisce poi per preferire, a drammi e delitti, un medico britannico.

Splendida e divertente, Monica già si erge al pari dei giganti della comicità italiana, magnetica e disarmante. Alcune sue battute sono rimaste cult. «Colla forza mi prese, ma io gli resistetti: fredda come il marmo fui!».

La ragazza con la pistola in streaming su Prime Video.

Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) (1970) di Ettore Scola

Accanto a Marcello Mastroianni e Giancarlo Giannini, Monica Vitti compone un terzetto spettacolare in Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca). Mastroianni vinse il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes.

Commedia divertente e dal buon ritmo, vede gli attori rivolgersi a un ipotetico giudice, in un processo, e a noi spettatori, parlando allo schermo. Monica è la bella fioraia Adelaide, che alla Festa dell’Unità incontra e conquista il muratore comunista più maturo e malridotto interpretato da Mastroianni. Arriverà però un uomo più giovane e aitante, il pizzaiolo che ha il bel volto di Giannini, che seduce lei con una pizza a forma di cuore. I tre cercheranno di trovare un precario equilibrio, che non resisterà alla gelosia.

Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) è ora disponibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Prime Video e TimVision.

Polvere di stelle (1973) di Alberto Sordi

Commedia iconica e spassosa, Polvere di stelle incornicia l’irresistibile coppia comica Monica Vitti e Alberto Sordi, che è anche regista. Per lei David di Donatello alla migliore attrice, il terzo dei cinque vinti (gli altri li ha conquistati per La ragazza con la pistola, Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa, L'anatra all'arancia, Amori miei).

I due superlativi attori romani sono capocomici di una scompigliata compagnia di varietà durante la seconda Guerra mondiale. Cesellano sequenze memorabili.