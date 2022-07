Al via la 9^ edizione del Monaco Energy Boat Challenge

L'appuntamento è da lunedì 4 a sabato 9 luglio quando il Principato di Monaco ospiterà la nona edizione del Monaco Energy Boat Challenge, evento internazionale del palinsesto estivo monegasco, focalizzato a promuovere soluzioni innovative ed ecosostenibili per le imbarcazioni da diporto realizzato dalla direzione del turismo e dei congressi del Principato di Monaco in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Credit Suisse, BMW, SBM Offshore e dal cantiere navale olandese Oceanco.

Un evento che conferma l’approccio sempre più green della città-stato, che rappresenta un punto di riferimento in Europa per la sostenibilità. In questa occasione si sfideranno oltre 35 squadre - di cui 27 di Università di tutto il mondo - che rappresenteranno 20 Paesi, tra cui Indonesia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Emirati Arabi Uniti, Perù e Cina, a cui si aggiungono Canada e India che presenzieranno per la prima volta. Sarà anche possibile assistere ad una vera e propria gara, suddivisa in categorie, prendere parte a un job forum dedicato e ai dibattiti guidati dagli esperti del settore.



info: gentedimareonline.it