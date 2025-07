Sportivi ambassador di moda: Musetti, Fioravanti e Tsitsipas protagonisti delle nuove campagne

Gli sportivi stanno conquistando un ruolo sempre più centrale nel mondo della moda, diventando ambassador influenti per i brand più prestigiosi. Grazie alla loro visibilità globale e al fascino che esercitano su milioni di fan, molti campioni scelgono oggi di ampliare il loro impatto oltre il campo di gioco, partecipando a campagne pubblicitarie, collaborazioni esclusive e persino a creazioni di linee di abbigliamento. Questo intreccio tra sport e moda riflette una tendenza in crescita, dove lo stile personale degli sportivi diventa fonte di ispirazione e motore di nuove tendenze, trasformandoli in vere e proprie icone culturali.

Bottega Veneta e Lorenzo Musetti

Bottega Veneta annuncia Lorenzo Musetti come nuovo brand ambassador con la campagna «Craft is our Language», lanciata per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’iconico motivo Intrecciato della maison. Nella campagna, che mette in luce l’artigianalità e la forza espressiva dei gesti manuali, Musetti riflette sul valore dei gesti che definiscono il suo sport e le sue radici italiane.

Classe 2002 e originario di Carrara, in Toscana, Musetti è uno dei giovani talenti più promettenti del panorama tennistico internazionale. Nel 2025, è salito al numero 6 del ranking ATP in singolare, dopo aver raggiunto le semifinali a Wimbledon 2024 e al Roland Garros 2025. In rappresentanza dell’Italia, ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolare maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 ed è stato un protagonista fondamentale nella vittoria della squadra italiana in Coppa Davis nel 2023 e 2024.

Carpisa e Leonardo Fioravanti

Carpisa consolida il suo legame con il mondo dello sport e del viaggio annunciando una collaborazione esclusiva con Leonardo Fioravanti, giovane talento italiano del surf. L’atleta sarà il volto della campagna estiva dedicata alla valigia best seller GoTech+, simbolo di dinamismo e innovazione.



Classe 1997, Leonardo Fioravanti è il primo italiano a partecipare al circuito élite della World Surf League, imponendosi come protagonista nel panorama internazionale del surf. Conosciuto per il suo stile unico e il talento innato, Leonardo incarna perfettamente i valori dello sport come stile di vita e la passione per il viaggio, in perfetta sintonia con l’identità Carpisa.

Canali e Stefano Tstsipas

Canali annuncia Stefanos Tsitsipas come Global Brand Ambassador, inaugurando un nuovo capitolo nel connubio tra moda e sport. «Stefanos rappresenta molto più della performance. Incarna valori in cui crediamo profondamente: dedizione, compostezza e una costante ricerca dell’eccellenza», ha commentato Stefano Canali, Presidente e CEO.

Nato in Grecia, europeo nello spirito e universale nella visione, Tsitsipas si distingue come un vero esteta contemporaneo. Il suo approccio al tennis è misurato e intenzionale, riecheggiando ideali classici come armonia, disciplina e bellezza interiore. Il rovescio a una mano, una scelta rara nel circuito, racconta la sua attenzione al carattere e all’unicità, privilegiando forma e funzione.