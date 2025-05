Pitti Uomo 108: Post Archive Faction è il Guest Designer della kermesse

«Post Archive Faction (PAF) è l’archivio del futuro». Con queste parole Dongjoon Lim, cofondatore e direttore creativo del brand, introduce l’essenza di un progetto che sfida i canoni del menswear contemporaneo.

Alla prossima edizione di Pitti Immagine Uomo, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 17 al 20 giugno 2025, sarà proprio Post Archive Faction (PAF) a rivestire il ruolo di Guest Designer, con un evento speciale pensato per il pubblico internazionale della manifestazione.

Cos’è Post Archive Faction

Nato a Seoul nel 2018 da un’intuizione di Dongjoon Lim e Sookyo Jeong, PAF è un marchio che fonde rigore concettuale e libertà compositiva. La sua cifra stilistica si riconosce nelle strutture decostruite, nei tagli asimmetrici, nelle sovrapposizioni tecniche che rendono ogni capo un progetto. Attraverso pannellature marcate, stropicciature e costruzioni ibride, PAF ridefinisce le proporzioni e i linguaggi del guardaroba maschile. La moda diventa così un mezzo per interrogare il presente e, come suggerisce il nome stesso del brand, archiviare visioni del futuro.

Nel corso delle ultime stagioni, Post Archive Faction ha presentato le proprie collezioni alle fashion week di Milano e Parigi, affermandosi come uno dei marchi emergenti più originali del panorama internazionale. I suoi capi sono oggi distribuiti in 75 store nel mondo, mentre tra le collaborazioni più significative si ricorda quella con Off-White.

PAF a Pitti Uomo 108

L’evento ideato per Pitti Uomo 108 si inserisce in un percorso già tracciato dal salone, da tempo attento alla cultura visiva e alla scena creativa coreana, non solo per il peso crescente del mercato asiatico ma anche per la capacità di produrre linguaggi nuovi. Come sottolinea Lapo Cianchi, direttore Comunicazione & Eventi di Pitti Immagine: «La Corea del Sud rappresenta un fertile territorio di scouting delle nuove generazioni di fashion designer, che si distinguono per versatilità e capacità di mettere in relazione ambiti diversi».

La performance firmata da PAF sarà sostenuta da Pitti Immagine e da KOCCA – Korea Creative Content Agency, con l’intento di esplorare e raccontare i desideri dei nuovi consumatori globali, sensibili tanto alla sperimentazione quanto all’identità culturale.