Pomellato, il gioiello che ha rotto gli schemi: la rivoluzione italiana conquista Parigi

La scelta del Palais de Tokyo, spazio simbolo dell’arte contemporanea parigina, rafforza il senso del titolo della mostra Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire (dal 24 giugno al 20 luglio 2026), scelto dalla maison italiana di gioielleria, fondata a Milano nel 1967 da Pino Rabolini. L’istituzione museale diventa così il dispositivo con cui un marchio si trasforma in oggetto culturale, in grado di leggere e poi raccontare i tempi.

Pomellato nasce, come si è detto, nel 1967, in un momento di profondo cambiamento sociale e culturale, in piena rivoluzione studentesca e femminista. Senza contare che questi sono anche gli anni dell’Italia del design, dell’ascesa del nostro prêt-à-porter e di tutta quella sperimentazione creativa che stava ridefinendo il concetto stesso di eleganza: ecco, in tale contesto la maison si fa promotrice della reinterpretazione dei codici della gioielleria proponendo una visione meno legata alle occasioni formali, ai tradizionali riti di passaggio della vita e più vicina alla quotidianità, all’espressione e al desiderio personale.

«Negli anni Sessanta, il mondo della gioielleria era profondamente tradizionale, sia nel linguaggio estetico che nei significati simbolici. Pomellato ha rotto gli schemi, trasformando forme, materiali, tecniche, comportamenti e simbolismi sociali. La mostra è dedicata a queste rivoluzioni e allo sguardo acuto dei fotografi che le hanno sapute catturare e raccontare magistralmente», conferma la curatrice della mostra Alba Cappellieri, direttrice del Dipartimento di design del gioiello del Politecnico di Milano.

E in effetti, la prima rivoluzione di Pomellato riguarda il linguaggio visivo, con le campagne pubblicitarie affidate a fotografi provenienti dal mondo della moda, che contribuirono ad avvicinare la comunicazione del gioiello a quella del fashion system. Le immagini di Gian Paolo Barbieri, Helmut Newton, Herb Ritts, Albert Watson e altri autori presenti in mostra testimoniano un approccio che privilegiava la costruzione di un immaginario contemporaneo più che la semplice presentazione del prodotto. Che, senza dubbio, è l’altro elemento fondante del Joaillier Révolutionnaire, perché Pomellato fin dagli inizi ha sviluppato un’estetica riconoscibile fatta di volumi morbidi, superfici levigate, proporzioni generose, uso delle catene quale elemento scultoreo e dinamico, in una tradizione che guarda tanto all’oreficeria quanto al design industriale milanese. E poi c’è il tema del colore: Pomellato è stata tra le realtà che hanno contribuito a rendere meno gerarchica la scelta delle gemme, valorizzando pietre colorate e accostamenti cromatici mai banali in un settore da sempre dominato da diamanti e pietre considerate “nobili”. Da questo punto di vista, collezioni come Nudo rappresentano uno dei passaggi più significativi nella definizione dell’identità estetica del marchio. Un’identità così forte da rendere Pomellato il brand più riconoscibile della gioielleria italiana.