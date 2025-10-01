Paris Fashion Week, all’incanto trent’anni di moda firmata Rei Kawakubo per Comme des Garçon

L’appuntamento è per oggi in rue du Faubourg Saint-Honoré presso la casa d’aste Piasa. Alle 14, infatti, inizierà l’attesissima asta Rei Kawakubo & Comme des Garçons, 1969-1999. Un’occasione preziosa per gli amanti della moda avant-garde e dell’arte, che potranno aggiudicarsi uno dei 500 lotti, raccolti da Hiroaki Narita. Il collezionista, esponente di primo piano del mercato dell’arte in Giappone, dove inaugurò anche la prima casa d’aste specializzata in design del paese, per oltre 10 anni ha cercato e raccolto pezzi firmati da Rei Kawakubo per Comme des Garçons, costruendo un’antologia unica di creatività, che va 1969 al 1999. Un lavoro minuzioso, che comprende oggetti provenienti dalle stagioni più interessanti come Pirates (1981), Noir (1988), Metamorphosis (1994) e Body Meets Dress, Dress Meets Body (1997).