MycoWorks veste Ligne Roset

È solo questione di tempo e consapevolezza. Nel prossimo futuro saranno le biotecnologie a dettare le tendenze in tema di materiali per il mondo della creatività. Tra sostenibilità e visione sono sempre di più le maison del lusso a scegliere soluzioni alternative. Tra queste, è il micelio, ossia la struttura di radici dei funghi, ad aver dato i migliori risultati in termini di qualità e performance. Lo sa bene il team di MycoWorks, l’azienda californiana che ha ridefinito il futuro dei materiali grazie a nuove tecnologie come Fine Mycelium™. E dopo aver convinto big come Hermès, che l’ha scelta per sviluppare il pellame vegetale Sylvania per realizzare la nuova edizione dell’iconica Victoria Bag, MycoWorks accelera nel segmento del design insieme a Ligne Roset. “In MycoWorks, crediamo che l’arte ispiri la scienza, e che il micelio possa ridefinire il futuro del design», ha spiegato Sophia Wang, co-fondatrice di MycoWorks. «L’integrazione del Reishi™ nella collezione Ligne Roset dimostra in modo potente che il lusso sostenibile non è un concetto del futuro, ma una realtà del presente.” Il marchio francese di arredamento di alta gamma, ha infatti svelato il nuovo divano Kobold, disegnato da Erwan Bouroullec, e rivestito in Reishi™, la nuova classe di materiali nobili derivati dal micelio. “Da anni aspettavamo un materiale naturale e sostenibile che soddisfacesse i nostri standard di qualità e le aspettative dei nostri clienti”, ha spiegato Antoine Roset, direttore generale del gruppo Roset, “La nostra partnership con MycoWorks rafforza il nostro impegno per uno sviluppo etico e sostenibile, mantenendo l’elevato livello di qualità che contraddistingue Ligne Roset. Affidandoci all’innovazione, possiamo anche ridefinire il patrimonio del design Made in France».