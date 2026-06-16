Moda Uomo, al via la 110° edizione di Pitti Immagine Uomo

Sale il sipario oggi sull’edizione numero 110 di Pitti Immagine Uomo. Il principale salone dedicato alla moda maschile, sostenuto dal main partner Unicredit, con il supporto di Maeci e Ice Agenzia e con il patrocino del Comune di Firenze, torna alla Fortezza da Basso con 740 marchi, di questi il 45% internazionali, suddivisi in sei sezioni; Fantastic Classic, Futuro Maschile, Superstyling, Dynamic Attitude, I Go Out e Hi Beauty. La manifestazione, in calendario fino a venerdì, si apre in un contesto fatto di luci e ombre, che rispecchia le incertezze legate alle situazioni geopolitiche e alle fatiche macroeconomiche. Nel 2025, infatti, la moda maschile ha chiuso con un fatturato di circa 12 miliardi di euro (-2,2%) con le esportazioni a -1,7% e le importazioni a +1,8%. Ciononostante, il saldo commerciale della moda maschile italiana si mantiene positivo a 3,3 miliardi di euro e c’è fiducia tra gli operatori, come sottolineato da Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine, “Abbiamo alle spalle storia, tradizione e competenze, ma abbiamo anche gli strumenti per affrontare le nuove sfide che ci attendono, che attendono tutto il settore moda. Energia, coraggio e visione trasformatrice caratterizzano da sempre il nostro lavoro, sono gli elementi che ci hanno consentito di ridisegnare a ogni frangente decisivo lo stesso concetto di fiera, trasformando Pitti Uomo in un evento non solo commerciale, ma anche un promotore culturale, un luogo di confronto, generativo di nuove idee, tendenze e connessioni. È così che si diventa leader internazionali – ed è così che si mantiene quella leadership”. Sotto i riflettori, dunque, il meglio della moda e degli accessori per la primavera-estate 2027, nonché un nutrito palinsesto di eventi, che vede Guest Designer Simone Rocha, al suo esordio con la moda maschile e DSM Kei Ninomiya, la label di Dover Street Market che ha debuttato online a gennaio 2026, mentre, nel ruolo di Special Guest compare lo stilista sudcoreano JiyongKim e lo Special Project è Sunflower per i 20 anni della Copenhagen Fashion Week. Tra gli appuntamenti da non perdere della giornata di oggi, PATHOS FORMULAS, il progetto espositivo all’ex Teatro dell’Oriuolo, presentato dall’Istituto Europeo di Design con la curatela di Francesca Gavin.