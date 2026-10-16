Lo stile in banchina si accende all’ombra del Vesuvio: scatta il Trofeo Arbiter

Sesta edizione per il premio Milano su Misura – Trofeo Arbiter. Realizzato in collaborazione con Loro Piana, l’award quest’anno arriva a Napoli con 24 maestri sarti, di questi 6 italiani e 18 provenienti da tutte le grandi città del mondo. La sartoria come linguaggio universale di eleganza sceglie il capoluogo campano, che sarà il palcoscenico dell’America’s Cup 2027 a partire da maggio, per celebrare il suo legame con il mare e con il tema Lo Stile in Barca. I ventiquattro sarti, dunque, si cimenteranno con i codici dello stile in barca e in banchina, potendo contare sui tessuti Loro Piana, partner unico dell’evento. Il risultato del loro lavoro sarà esposto e poi indossato per essere giudicato dai Consoli dell’Arte, il pool di esperti, tra cui figurano Giancarlo Maresca, Elena Ferrari, Bernhard Roetzel, Luchino Visconti di Modrone, Massimo Pasinato, Pier Luigi Loro Piana, Frédéric Arnault, Pino Peluso, Franz Botré, Lorenzo Cifonelli, Carlo Andreacchio, Emanuele Cito Filomarino, Raimondo di San Germano e Gaetano Aloisio. La cerimonia di premiazione del VI Trofeo Arbiter si terrà domani a Villa Doria D’Angri.