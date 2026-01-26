L’estasi di Roseberry per Schiaparelli

Come di consueto, il calendario della haute couture parigina viene inaugurato dalla sfilata di Schiaparelli al Petit Palais. Ai piedi dello scalone del padiglione espositivo, oggi museo, una folla di fotografi, paparazzi, studenti delle scuole di moda, fanatici ed esibizionisti di ogni tipo aspetta l’arrivo di celebrities e clienti danarose arrivate da ogni parte del globo. Iper fotografati i Sanchez-Bezos, lei in tailleur rosso e scarpe in tinta, lui in camicia nera sbottonata sul petto e sguardo nascosto dagli occhiali scuri, scortati dal patron della maison Schiaparelli, Diego Della Valle e dall’inossidabile ex direttrice di Vogue Anna Wintour. Le meno colpite dai flash Chiara Ferragni e sorella, per il resto una gran parata di mostri sacri del cinema come Vincent Cassel con la fidanzata brasiliana, Teyana Taylor in veste di regina con tanto di tiara, Demi Moore e Sophie Marceau. Una volta dentro, il buio avvolge tutto, la sala è semplicemente addobbata da un perimetro di faretti strategicamente sistemati ai piedi degli ospiti, con la regia della casa di produzione Villa Eugénie. Mentre una musica quasi sacra sale di decibel, figure filiformi si avvicinano lentamente, ondeggiando da una parte all’altra del parterre: va in scena così L’agonia e l’estasi della collezione haute couture di Schiaparelli per la primavera estate 2026 secondo la visione del suo direttore creativo Daniel Roseberry. I trenta look di straordinaria magnificenza prendono ispirazione da una visita del designer texano alla Cappella Sistina. “Michelangelo con la sua arte svegliò il mondo e ora a distanza di 500 anni ha svegliato anche me”, ha spiegato Roseberry che, con questa collezione, si allontana dagli archivi della maison e dall’icografia troppo arata degli ultimi anni, per raggiungere un racconto più intimista, fatto di esuberanze romantiche e di rigore strutturale ottenuto grazie al talento e all’abilità degli atelier: il dito michelangiolesco di Dio diventa una gigantesca piuma che dalla schiena delle modelle arriva a toccarne il volto. “Non sono tanto interessato a ciò che ho disegnato quanto piuttosto a ciò che ho provato creando questa collezione» ha confessato il couturier nel backstage. E forse, uno degli scopi dell’alta moda è anche questo: tentare di suscitare qualcosa nell’animo di chi la guarda, di chi la studia, la ama. Al di là dell’acquisto, del possesso e del business.