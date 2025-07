Dopo 89 anni, il Regno Unito torna a trionfare nel doppio maschile a Wimbledon. Julian Cash e Lloyd Glasspool hanno scritto una pagina storica del tennis britannico vincendo il titolo ai “The Championships” 2025, imponendosi in finale sulla coppia Hijikata–Pel con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-3). L’impresa si è consumata sui prestigiosi campi dell’All England Club di Londra, davanti a un pubblico che ha celebrato l’impresa con entusiasmo e commozione.

Una stagione sull’erba da protagonisti

Il successo a Wimbledon è solo l’apice di una stagione straordinaria per Cash e Glasspool, protagonisti assoluti del circuito sull’erba con i titoli conquistati anche a Queen’s e Eastbourne. La loro sinergia, il gioco aggressivo a rete e la solidità mentale nei momenti decisivi hanno reso la coppia imprendibile per tutta la durata del torneo londinese.

Il ruolo chiave di Lotto Sport

A sostenere Julian Cash in questo percorso vincente c’è anche Lotto Sport, brand italiano che da anni investe nello sport ad altissimo livello. Il trionfo del tennista britannico rappresenta un risultato eccezionale anche per il marchio, che ha accompagnato Cash con abbigliamento e calzature tecniche durante tutto il torneo. La vittoria di Wimbledon è la conferma della sinergia tra atleta e sponsor: un rapporto fondato su talento, determinazione e una visione condivisa del tennis come espressione di eccellenza.

Emozioni e futuro

«È surreale», ha dichiarato Cash subito dopo la vittoria, evidenziando quanto contasse per lui riportare il titolo in patria dopo quasi novant’anni. Glasspool ha parlato di un «sogno che si realizza» e di un legame speciale costruito con il pubblico di casa. Il traguardo raggiunto non rappresenta un punto d’arrivo, ma una nuova partenza: l’obiettivo è ora confermarsi ai massimi livelli nel circuito ATP e puntare alla qualificazione per le Finals di Torino.