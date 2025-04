Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di Dior Men

Dopo mesi di rumors è arrivata la nomina ufficiale. Il debutto dello stilista è previsto per il prossimo giugno.

In un’epoca in cui la moda si fa sempre più interprete delle identità fluide e delle contaminazioni culturali, la nomina di Jonathan Anderson a direttore creativo di Dior Men segna un punto di svolta significativo per la maison parigina. Succedendo a Kim Jones, che ha guidato la linea maschile con successo dal 2018, Anderson porta con sé una visione audace, intellettuale e profondamente radicata nella sperimentazione estetica.

Chi è Jonathan Anderson

Fondatore e mente creativa di JW Anderson, nonché direttore creativo di Loewe dal 2013, lo stilista nordirlandese ha costruito negli anni un linguaggio personale che unisce sartorialità e concettualismo, artigianato e avanguardia. La sua estetica è spesso attraversata da riferimenti all’arte contemporanea e al design industriale, tracciando collezioni che sfidano le convenzioni del genere e celebrano la libertà espressiva.

Il nuovo corso di Dior Men

La scelta di Anderson riflette il desiderio di Dior di portare la moda maschile in territori più sperimentali, proseguendo il dialogo tra tradizione e innovazione che da sempre caratterizza la maison. Se con Kim Jones la linea uomo ha trovato un equilibrio tra tailoring couture e streetwear di lusso, con Anderson si profila un approccio ancora più narrativo, in cui la moda si fa mezzo per esplorare concetti culturali, simboli e desideri collettivi.

Il debutto di Jonathan Anderson per Dior Men è previsto per giugno 2025 durante la Paris Fashion Week.