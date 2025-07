Glen Luchford a Milano: la prima mostra monografica dedicata al fotografo che ha rivoluzionato la moda

In occasione della Settimana della Moda Donna di Settembre, 10 Corso Como presenta la prima esposizione monografica mai dedicata a Glen Luchford, uno dei fotografi più influenti degli ultimi trent’anni. Oltre la semplice retrospettiva, la mostra è stata concepita dallo stesso Luchford per gli spazi della galleria milanese e si sviluppa come un progetto site specific, capace di unire passato e presente in un percorso coinvolgente e inedito.

Chi è Glen Luchford

Glen Luchford è noto per il suo stile cinematografico, irriverente e profondamente innovativo. Fin dagli anni Novanta, ha contribuito a stravolgere i canoni della bellezza tradizionale nella fotografia di moda, collaborando con brand di rilievo internazionale e riviste di culto come Vogue UK, Vogue Francia e Vanity Fair. La sua capacità di coniugare editoriali, campagne pubblicitarie e progetti personali lo ha reso una figura di riferimento per più generazioni di creativi.

Luchford trae ispirazione dalla passione per il cinema e le subculture inglesi degli anni Novanta, unendo riferimenti al Futurismo, al Punk e alla cultura dello skateboard. La sua visione è in costante movimento, riflessa nel dinamismo delle sue immagini che sembrano sempre catturare un momento sospeso tra ciò che è già accaduto e ciò che sta per succedere.

Un’immersione nell’immaginario visivo dell’artista

La mostra a 10 Corso Como raccoglie oltre trent’anni di scatti iconici, ma anche immagini meno note come outtake ed errori, che raccontano il processo creativo di Luchford. Il visitatore viene così coinvolto in un flusso continuo, quasi un’«orgia visiva» come definita dallo stesso artista, dove fotografie di grandi dimensioni, collage e stratificazioni si intrecciano in un racconto potente e coinvolgente.

Un’esperienza multisensoriale

Non solo fotografie: l’esposizione include anche un’inedita installazione dedicata ai fashion film più celebri di Luchford, dove l’immagine si anima e diventa movimento. Un modo per vivere la sua arte a tutto tondo, immergendosi nel suo universo creativo che ha segnato profondamente la cultura visiva della moda contemporanea.