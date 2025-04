Giornata della Terra: la moda la celebra con la giacca d’artista di Thermore e Jacopo Ascari

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’azienda italiana Thermore, punto di riferimento nell’innovazione delle imbottiture termiche sostenibili, presenta un progetto che unisce moda, arte e impegno ambientale. Al suo fianco, l’illustratore e artista Jacopo Ascari e il brand inglese Contrado danno vita a una collaborazione che è, prima di tutto, un atto d’amore verso il Pianeta.

Il progetto si intitola “Tutto su mia madre (Terra)” e nasce dalla volontà di tradurre in immagini l’urgenza di prendersi cura della Terra, con lo stesso rispetto e la stessa dedizione che si riservano a una madre. Le illustrazioni firmate da Jacopo Ascari impreziosiscono una puffer jacket prodotta da Contrado, realizzata con imbottitura Thermore® Ecodown, a basso impatto ambientale, ottenuta da fibre riciclate post-consumo.

L’arte come forma di attivismo

Ascari ha tratto ispirazione dall’immaginario di Botticelli, Klimt e Picasso, reinterpretando figure femminili simbolo di rinascita, coraggio e protezione. Le sue tavole diventano metafore visive, intense e malinconiche, del nostro legame con la Terra, e al contempo richiamo potente alla responsabilità individuale e collettiva.

Il titolo stesso è un riferimento al celebre film di Pedro Almodóvar, suggerendo un rapporto emotivo e viscerale con il pianeta: “Ho immaginato una serie di immagini che parlassero al cuore, evocando icone femminili della storia dell’arte…”, spiega l’artista. “Credo che l’arte, come la moda, abbia il potere di sensibilizzare e smuovere le coscienze.”

Moda consapevole e materiali responsabili

Contrado, da sempre attenta a una produzione etica grazie al modello on-demand che riduce gli sprechi, ha accolto con entusiasmo la visione di Ascari e Thermore. “Questa collaborazione incarna la nostra idea di unire arte e moda consapevole”, ha dichiarato Chris Childs, Direttore del brand.

Cuore tecnologico del progetto è Thermore® Ecodown, un’imbottitura ottenuta interamente da bottiglie PET post-consumo, che combina elevate performance a una forte responsabilità ambientale. “Crediamo che la sostenibilità debba essere al centro di ogni innovazione”, ha sottolineato Laura Beachy, VP Global Marketing di Thermore.

Un messaggio che si indossa

Quella che nasce è una giacca che racconta una storia, che va oltre l’estetica per trasformarsi in un mezzo di comunicazione potente. Il messaggio è chiaro: la bellezza può e deve salvare il mondo. Non si tratta di una semplice capsule collection, ma di un manifesto visivo, un invito a ripensare il nostro rapporto con la Terra con delicatezza, rispetto e profonda gratitudine.

In un’epoca in cui la moda deve necessariamente farsi portavoce di nuovi valori, Thermore, Jacopo Ascari e Contrado dimostrano che è possibile coniugare design, etica e impegno ambientale in un unico gesto creativo. Un gesto che, come ogni opera d’arte, ci invita a guardare oltre l’apparenza e a riflettere sul nostro posto nel mondo.