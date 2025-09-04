Giorgio Armani in 10 foto: la vita e l’eredità dello stilista che ha cambiato la moda

Giorgio Armani saluta gli ospiti al termine di una sfilata. Milano, settembre 2007
Un bel ritratto di Giorgio Armani. Roma, maggio 2004
Con Woody Allen nel 1996
Armani con un gruppo di modelle. Milano, settembre 1997
Giorgio Armani e Sofia Loren al termine di una sfilata. Milano, settembre 1997
Giorgio Armani posa con una t-shirt dei vigili del fuoco di NYC donatagli dal sindaco della città Rudolph Giuliani nel 1999
“Giorgio Armani per i bambini portatori della trisomia 21” . E’ la prima volta che Giorgio Armani mette la sua persona al servizio di una battaglia contro l’handicap. Un esempio per gli altri grandi stilisti. Siamo nel 2003
Giorgio Armani immortalato all’Armani hotel di Milano, 10 novembre 2011
Giorgio Armani al Tokyo’s Mori Museum ad una mostra in suo onore, 31 marzo 2005
Samardo Samuels e Giorgio Armani si stringono la mano alla fine della partita di Basket tra Armani Milano e Anatolia Efeso Istanbul. Milano, 21 marzo 2014
Piacentino di nascita, Giorgio Armani firma la sua prima collezione nel 1975, anno in cui fonda la “Maison Armani”. Da allora ad oggi, un escalation di successi senza sosta: Giorgio Armani diventa per tutti “Re Giorgio”. Quarto uomo più ricco d’Italia (e 131esimo nel mondo), secondo la rivista americana Forbes il suo patrimonio è valutato circa 8,5 miliardi di dollari. Noi ricordiamo questo Mida della moda (ma non solo…) con 10 belle immagini