Cisalfa Sport lancia la campagna «Ascolta solo la tua voglia di sport»

Settembre segna il ritorno alla routine e Cisalfa Sport invita i giovani a riscoprire lo sport come piacere e benessere personale con la nuova campagna motivazionale.

Settembre segna il ritorno alla routine, tra nuove abitudini e obiettivi da ritrovare. Una ricerca Ipsos sulla fascia 18-35 anni evidenzia come, benché lo sport sia percepito come piacere, benessere e socialità, solo il 38% dei giovani lo pratichi regolarmente. Mancanza di tempo, pigrizia e senso di inadeguatezza sono tra gli ostacoli più comuni, mostrando quanto sia importante sostenere la motivazione individuale.

Proprio in questo contesto Cisalfa Sport lancia la nuova campagna «Ascolta solo la tua voglia di sport». Un invito a riscoprire lo sport come esperienza personale rigenerante e non come obbligo. Il concept racconta il dialogo interiore che accompagna ogni ritorno allo sport, quella vocina che a volte demotiva ma che può diventare un alleato se ascoltata nel modo giusto. Attraverso un approccio centrato sul benessere e sulla crescita personale, la campagna invita a rompere le resistenze, ricominciare con energia e vivere lo sport come scelta consapevole, lontano da pressioni e confronti.

Realizzata da Alkemy BX e diffusa su tv lineare, digitale, radio e social, la campagna conferma Cisalfa Sport come compagno di viaggio per chi vuole tornare in contatto con la propria voglia di movimento, offrendo strumenti concreti per mantenere la motivazione e trasformare ogni passo in un gesto di cura verso sé stessi.