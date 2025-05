Cannes 2025: le pagelle del red carpet di «Mission Impossibile»

l secondo giorno del Festival di Cannes 2025 si accende con uno degli appuntamenti più attesi fuori concorso: la première mondiale di Mission: Impossible – The Final Reckoning, ottavo e ultimo capitolo della saga action che ha consacrato Tom Cruise come icona del cinema d’azione.

L’attore arriva sul red carpet del Grand Palais con il consueto carisma, accompagnato dal regista Christopher McQuarrie e da un cast che unisce volti storici e nuove protagoniste, tra cui Hayley Atwell, Pom Klementieff, Angela Bassett e Hannah Waddingham.

L’attesa è palpabile sulla Croisette, dove Mission: Impossible rappresenta la perfetta incursione hollywoodiana in un festival tradizionalmente votato al cinema d’autore.

Il tappeto rosso si trasforma così in un palcoscenico di glamour internazionale, con look d’effetto, presenze stellari e una curiosità crescente per quello che si preannuncia come uno dei blockbuster dell’anno. Cruise, come sempre, catalizza l’attenzione, regalando sorrisi, selfie e un entusiasmo contagioso che travolge fan e fotografi.

Il red carpet della serata conferma il ruolo di Cannes come crocevia tra l’industria cinematografica europea e il grande spettacolo globale, dove ogni sfilata diventa narrazione visiva e ogni film – in concorso o meno – contribuisce a definire l’identità del Festival.