La moda veste i beach club più esclusivi

Lido che vai, cifra stilistica che trovi. Perché oggi quello che conta è l’esperienza, un mercato che solo in ambito turistico vale circa 40 miliardi solo in Europa secondo gli ultimi dati disponibili. In Italia, si contano più di settemila gli stabilimenti balneari censiti, ma i migliori, sono circa 300 e sono stati selezionati da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi per la seconda edizione della Guida ai migliori beach club d’Italia -Morellini editore. L’estate 2025 ci porta a riscoprire mete classiche ma anche destinazioni inaspettate grazie alla creatività di stilisti e designer.

Dolce & Gabbana

Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono tra le menti più attente e creative in ambito resort. Grazie a un mix tra visione e capacità di interpretazione, quest’estate firmano ben cinque i beach club che possono vantare il loro intervento. Una liaison consolidata che si rinnova nelle destinazioni più chic del Mediterraneo. E mentre si rinnovano le partnership con Casa Amor a Saint Tropez, con San Domenico Palace Taormina, A Four Seasons Hotel per il terzo anno e con Le Carillon di Portofino, la new entry del 2025 è Ibiza. Dolce & Gabbana, infatti, firmano il take over della Clap House in zona Talamanca. Qui l’iconica stampa leopardo della maison crea un’atmosfera elegante e ruggente, incorniciando la piscina più grande di Ibiza. Non solo, un pop-up esclusivo, il Clap Restaurant e il Pool Club offrono un’eccezionale momentum tra stile e divertimento.

Dior

La Dioriviera è molto più di una collezione è un’attitudine che tinge le località di mare più chic del pianeta. A partire dalla Liguria con la combo esclusiva pop-up store a Portofino in Piazza Martiri dell’Olivetta in Portofino+ The Dior Bagni Fiore Langosteria a Paraggi, ha mandato in estasi tanto gli habitué quanto i turisti di passaggio. Un’equazione vincente, dove il savoir-faire di 30 avenue Montaigne sposa l’understatement del Golfo del Tigullio. Una poesia che continua fino all’isola di Capri, dove la formula si replica al Jumeirah Capri Palace con la boutique stagionale e l’allestimento della splendida terrazza del Riccio Restaurant & Beach Club.

Herno

Per il secondo anno consecutivo Herno rende casa in Sardegna al Phi Beach di Arzachena. Da un lato, il beach club indossa lo stile della maison di Lesa con cabane e le sdraio nei colori della sabbia e del testa di moro, in armonia con il paesaggio; dall’altro, Herno amplia l’intervento, introducendo teli mare, shopper in canvas, borracce termiche, ceste e. cappellini mentre tiene a battesimo Herno Suite, il primo ristorante interamente progettato dal brand. A guidare la brigata, 20 tavoli e circa cento coperti, è lo chef Giancarlo Morelli.

Moët & Chandon

Appuntamento al pool bar del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel con Moët & Chandon per un’esperienza estiva esclusiva. La maison dello Champagne di casa LVMH ha creato terrazze esclusive bordo piscina per sperimentare al meglio l’esperienza La Piscine Moët & Chandon a partire da Moët Ice Impérial con The Perfect Serve: raffreddare Moët Ice Impérial a 7°C, versarne 12 cl, aggiungere tre cubetti di ghiaccio e completare con zenzero, menta o limone per un twist raffinato.

Missoni

Bis di destinazioni per Missoni. La maison italiana, infatti, debutta a Ibiza con la sua prima boutique all’interno di Ibiza Gallery e con l’apertura di un nuovo Missoni Resort Club presso l’Oku Ibiza. Parallelamente l’estetica geometrica e colorfull prende casa anche in Grecia, all’hotel Cali di Myconos.

Burberry

Le Baleari conquistano lo stile di Daniel Lee. Quest’estate, infatti, Burberry collabora con l’hotel The Standard a Ibiza, per un takeover del rooftop bar e del ristorante stagionale UP. Nel dettaglio, la collaborazione vede una versione personalizzata del Burberry Check che si fonde con la tonalità di giallo caratteristica di The Standard. Lettini, ombrelloni e sedute brandizzate diventano elementi distintivi di un’estate tutta da vivere, magari a bordo della Check Mate, la barca Burberry.

Coccinelle

Sceglie la Grecia il marchio di accessori che fa capo a E-Land Europe. E più precisamente la baia di Paliochori nell’isola di Milos nel cuore delle Cicladi. Qui fino ad ottobre, infatti, nasce una nuova idea di lifestyle grazie alla sinergia tra Coccinelle e Sirocco Volcanic.

Doriani

Il sole e il mare fanno da sfondo alla collaborazione tra Doriani e il Bagno Cesare di Forte dei Marmi, storico stabilimento che si veste di eleganza e comfort grazie a dettagli esclusivi firmati Doriani. Dalle divise tecniche del personale ai teli mare personalizzati, ogni elemento esprime uno stile raffinato e senza tempo. Anche il ristorante La Gritta di Portofino sceglie Doriani per vestire i suoi spazi, unendo il fascino mediterraneo a un’eleganza contemporanea.